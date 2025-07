1ª Turma do STF tem maioria para manter Bolsonaro com tornozeleira

Foto: Reprodução | A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue usando tornozeleira eletrônica.

Em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF decidiram manter as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes na manhã desta sexta-feira (18).

Até o momento, além de Moraes, votaram pela manutenção das medidas os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Cármen Lúcia e Luiz Fux têm até a próxima segunda-feira (21) para votar.

A Primeira Turma do STF, formada pelos cinco ministros, é responsável por julgar as ações contra os acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares contra Bolsonaro por uma possível obstrução de Justiça e coação no curso do processo penal que apura a trama golpista.

O pedido partiu da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontaram risco de fuga de Bolsonaro, além de tentativas de o ex-presidente pressionar por sanções dos Estados Unidos contra agentes públicos e a economia brasileira.

Para Dino, ações dos Bolsonaros representam sequestro da economia brasileira

Em seu voto favorável às cautelares, o ministro Flávio Dino diz que as ações de Eduardo e Jair Bolsonaro representam uma coação à justiça brasileira e uma forma inédita de sequestro da economia da nação, ameaçando empresas e empregos e exigindo que o STF pague um resgate para encerrar os processos judiciais contra eles.

Além da tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro deverá cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h, e em tempo integral nos fins de semana e feriados. O ex-presidente também está proibido de se ausentar do Distrito Federal e de se comunicar com seu filho Eduardo Bolsonaro, com embaixadores e diplomatas de outros países, além de não poder se aproximar de embaixadas.

Após ter sua tornozeleira eletrônica instalada, nesta sexta, Bolsonaro afirmou que a medida do STF promove uma “suprema humilhação”. Ele negou plano de fugir do país em caso de condenação e refirmou ser inocente no processo que apura a trama golpista.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/06:26:19

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

