1º Ex-vice prefeito de Novo Progresso “Genésio Segato” recebe título Póstumo de Cidadão Honorífico do município de Novo Progresso-PA

Ex-vice prefeito Genésio Segato recebe título de título Póstumo de Cidadão Honorífico do município de Novo Progresso-PA. (Foto:Arquivo familiar)

Genésio Segatto, exerceu o mandato junto com o prefeito Neri Prazeres após, Novo Progresso realizar sua primeira eleição em 3 de outubro de 1992, para o exercício 1993/1996.

Prefeito: Neri Alves Prazeres.

Vice-prefeito: Genésio Segatto.

Em Sessão Solene realizada no dia 20 de dezembro de 2023, a câmara Municipal de Vereadores através da preposição do Vereador Juliano Simionato , homenageou a família do Senhor Genésio Segatto com o título Póstumo de Cidadão Honorífico do município de Novo Progresso-PA.

Genésio Segato foi o primeiro vice-prefeito do município de Novo Progresso-PA.

Conforme relatos do vereador na defesa da preposição, além de ser o vice-prefeito Genésio Segatto prestou serviços relevantes para o município, doou vários terrenos para construção de prédios públicos e entidades sem fins lucrativos e foi o primeiro vice-prefeito na gestão 1993/1996. *Doou terreno onde hoje funciona a OI e tem a torre da Tim, Banco do Brasil, Clube das Mães entre outros.

O Pioneiro ex-vice prefeito Genésio Segatto é natural de Segredo (RS) e morreu, em 28 de dezembro de 2010, aos 77 anos de infarto (parada cardíaca)

Genésio Segatto chegou com sua família, hoje viúva Angelina Turcatto Segatto, e seus filhos Alvaro Fernandes Segatto, Rubens Segatto e Suzana Aparecida Segatto Piran, no município no ano de 1986.

Ao completar 36 anos morando em Novo Progresso, o ex-prefeito Genésio Segatto foi reconhecido pela Câmara Municipal com o título de cidadão da cidade que ajudou a comandar e onde estruturou sua carreira política. A homenagem foi proposta pelo vereador Juliano Cesar Simionato e aprovada por unanimidade e o título foi entregue para a viúva Angelina e o Filho Rubens Segatto.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/07:16:46

