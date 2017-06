A Secretária Municipal de Educação junto com a Prefeitura Municipal de Novo Progresso estará realizando nesta quinta-feira (29) às 18:30 , o 1º SARAU LITERÁRIO . Convida à todos para assistir e participar deste evento, onde terá apresentações de poesias, teatros, e músicas. O evento será realizado no lago municipal (próximo as araras).

