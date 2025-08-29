1º Seminário de Muay Thai coloca Marabá no mapa das artes marciais

(Foto: Reprodução) – O seminário marcou a união das duas maiores equipes da cidade em torno de um propósito comum: divulgar a modalidade, promover troca de conhecimento e incentivar a formação de novos atletas

Marabá recebeu, no último dia 24, o 1º Seminário de Muay Thai, evento organizado pelas equipes Família Chang de Muay Thai Tradicional e SCAM Champions Team – Marabá. A coordenação ficou a cargo dos mestres Raimundo Cordeiro e Dinho Santos, que juntos reúnem mais de quatro décadas de experiência na modalidade.

A atividade reuniu atletas de Marabá e Parauapebas na RC Treinamentos Prime Fight, centro esportivo recém-inaugurado na Folha 21, Nova Marabá. O encontro teve como objetivo difundir a prática da arte marcial, ampliar o nível técnico dos praticantes e fortalecer o Muay Thai no cenário regional.

O seminário marcou a união das duas maiores equipes da cidade em torno de um propósito comum: divulgar a modalidade, promover troca de conhecimento e incentivar a formação de novos atletas.

Originário da Tailândia, o Muay Thai é uma arte marcial tradicional também conhecida como boxe tailandês. A prática, que vem ganhando cada vez mais espaço nas academias brasileiras, é voltada tanto para homens quanto para mulheres e crianças, oferecendo benefícios que vão do condicionamento físico ao fortalecimento mental.

