20° Evento Cultural Arte Capoeira reúne atletas e mestres em Santarém

Grupo Capoeira Brasil-Santarém-Pará em evento na orla da cidade — Foto: Redes Sociais

Programação inclui rodas, oficinas, festivais e competições entre os dias 13 e 16 de agosto, com atividades abertas ao público

O Grupo Capoeira Brasil promove, de 13 a 16 de agosto, em Santarém, oeste do Pará, o 20° Evento Cultural Arte Capoeira 2025. A programação, que busca valorizar a tradição e fortalecer a prática da capoeira na região, inclui rodas de abertura, oficinas temáticas, festivais e campeonatos, reunindo mestres convidados e praticantes locais.

As atividades terão início no dia 13, às 19h30, na orla da cidade, próximo à Farmácia Pague Menos, com a tradicional roda de abertura. Nos dias 14 e 15, das 19h30 às 21h30, acontece o 5° Festival “Vem Aprender Mais Eu Capoeira”, com oficinas sobre movimentações da capoeira contemporânea e musicalidade, ministradas por Mestre Kim, de Fortaleza (CE), e Mestre Mauro Celso, de Belém (PA). O Festival possui um valor de investimento, para mais informações entre em contato com o número (93) 99203-2975

A programação da manhã de 15 de agosto será dedicada ao 2° Campeonato Infanto-Juvenil e à 3ª Entrega e Troca de Cordas, no Espaço Social Mãe Natureza, no bairro Santo André, a partir das 8h. Já no dia 16, a partir das 18h, o mesmo local recebe a 20ª Entrega e Troca de Graduações, marcando o encerramento do evento.

Aberto à comunidade, o encontro reforça o papel da capoeira como manifestação cultural, esportiva e social, incentivando a integração entre diferentes gerações e grupos. A organização orienta que os participantes que integram grupos de capoeira compareçam uniformizados para as atividades.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/10:23:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...