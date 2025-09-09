200 participantes de 10 estados devem passar pela vila balneária de Alter do Chão em expedição de moto aquática

Expedição vai acontecer de 10 a 14 de setembro em Santarém — Foto: Divulgação

Programação acontece de 10 a 14 de setembro. Durante expedição, moradores de comunidades ribeirinhas vão receber camisetas com proteção UV.

Mais de 200 participantes de 10 estados do Brasil devem passar pela Vila Balneária de Alter do Chão em Santarém, no oeste do Pará, nos próximos dias em uma expedição de moto aquática. A programação vai iniciar nesta quarta (10) e segue até domingo (14).

A atividade vai envolver turismo, sustentabilidade e solidariedade. Isso porque, a expedição vai contar com a distribuição de sacolas biodegradáveis para retirada de resíduos despejados nos rios da região.

Outra ação da expedição é a distribuição de camisetas com proteção UV para moradores de comunidades ribeirinhas da região. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Santarém (Semtur), as 600 camisetas arrecadadas serão distribuídas a comunidades ribeirinhas, oferecendo proteção solar de alta qualidade a trabalhadores expostos ao forte sol amazônico.

As doações contemplam comunidades como Jamaraquá, Coroca, Rio Arapiuns, São Marcos, entre outras em Alter do Chão.

A programação conta ainda com passeios pelas praias da região, fortalecendo o ecoturismo de Santarém. O secretário municipal de Turismo, Emanuel Júlio Leite, destacou a importância do evento para a região.

“A 3ª Expedição Alter do Chão de Jet Ski reafirma o potencial turístico do nosso distrito e reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o desenvolvimento local”, contou Emanuel Júlio.

O coordenador da expedição, Márcio Batista, também falou sobre a programação e ressaltou o foco em sustentabilidade e a interação com a comunidade durante o evento.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Expedição de Jet Ski em Alter do Chão. Este ano, destacamos ações sustentáveis, como a distribuição de mais de 600 camisetas UV para os ribeirinhos e a coleta de resíduos ao longo do percurso. Queremos que os participantes aproveitem o melhor do turismo náutico, mas sempre com respeito à natureza e às comunidades locais.”, destacou Márcio.

A Secretária Municipal de Turismo de Santarém estima que a programação tenha impacto econômico estimado em mais de R$ 1 milhão, movimentando hotéis, restaurantes, comércio, serviços de apoio e festas folclóricas locais. A logística envolve quatro carretas cegonhas, caminhões plataforma e veículos particulares para transporte das embarcações.

Confira a programação da expedição

10/09 – Quarta-feira: Cerimônia de abertura, entrega de kits e Luau Amazônico.

11/09 – Quinta-feira: 1º dia de navegação pelo Rio Tapajós, com fotos oficiais e visitas às praias de Pindobal, Aramanaí, Ilha de São Domingos, Maguari e Praia do Cajutuba.

12/09 – Sexta-feira: Navegação pelo Rio Arapiuns (aprox. 130 km), com paradas em Ponta do Icuxi, Praia Ponta Grande, Ponta Cara Caraí e pôr do sol na Ponta do Cururu.

13/09 – Sábado: Navegação em busca dos mastros, procissão fluvial em Alter do Chão, almoço na Praia de Ponta de Pedras e final da tarde na Ilha do Amor.

14/09 – Domingo: Navegação pelo Rio Jari/Amazonas, visitas ao Lago Preto e Parque das Vitórias-Régias, almoço na Casa do Saulo e retorno a Alter do Chão com pôr do sol na Ponta do Cururu.

