História de “surubão” em hospital de Teresópolis viraliza nas redes

Foto: Reprodução/Freepik | Um relato sobre uma suposta orgia dentro do hospital de Teresópolis virou o assunto nas redes sociais e já está sendo conhecido como o novo caso de “surubão”

Em 2019, as redes sociais e sites de fofoca do Brasil pararam para falar sobre um único assunto: o “Surubão de Noronha”, um boato sobre festas que reuniam artistas em orgias na pousada de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha. Na época, o boato dizia que este teria sido o motivo da separação entre José Loreto e Débora Nascimento, que não teria aceitado a participação do ator nas festas.

O caso, mesmo nunca comprovado, entrou nos anais da história recente do universo das celebridades. Entretanto, se engana quem pensa que esse tipo de atividade é exclusivamente do meio de celebridades. Entre os anônimos, um relato de outro evento de sexo em grupo está viralizando, dessa vez pelo local nada adequado: o Hospital das Clínicas de Teresópolis.

Já batizado nas redes de “Surubão do Hospital de Teresópolis”, o evento supostamente teria ocorrido durante o plantão noturno do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano, reunindo diversos trabalhadores do local, entre médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de limpeza e servidores da copa. A “reunião íntima do grupo” teria sido flagrada por um dos médicos que chegou para cobrir o plantão da manhã e deu de cara com a cena ao entrar em uma das salas.

Ainda segundo relatos das redes sociais, alguns pacientes ouviram os barulhos durante a noite. Não há, entretanto, nenhuma indicação de que algum paciente tenha participado do ato.

Por nota, a direção do hospital afirmou que instaurou “Sindicância Interna visando apurar de maneira transparente e imparcial os comentários recentemente disseminados” e que “o HCTCO está empenhado em promover medidas que garantam a manutenção da ética, da segurança e do bem-estar no ambiente hospitalar” e que “Eventuais comportamentos contrários ao Código de Conduta Ética Institucional não serão tolerados”.

O caso, claro, ganhou rapidamente as redes sociais, que foi inundada de comentários e memes sobre o assunto. Veja:

