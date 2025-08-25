25 de Agosto: Dia do Soldado homenageia a bravura e a história do Exército brasileiro

(Foto: Reprodução) – A comemoração foi instituída oficialmente em 1923, quando se completaram 120 anos do nascimento de Duque de Caxias.

O Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, é uma data que une tradição e reconhecimento. Criada em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro e um dos maiores nomes da história militar do país, a data vai além da figura histórica para valorizar o trabalho diário de todos os soldados que servem à nação.

A comemoração foi instituída oficialmente em 1923, quando se completaram 120 anos do nascimento de Duque de Caxias. A proposta partiu de Eugênio Vilhena de Moraes e foi acolhida pelo então ministro do Exército, Setembrino de Carvalho. Por meio do Aviso nº 443, foi criada a chamada “Festa de Caxias”. Dois anos depois, em 1925, o Aviso nº 336 oficializou o 25 de agosto como o Dia do Soldado. Mais tarde, em 1962, o presidente João Goulart reforçou a homenagem com o Decreto nº 51.429, que consolidou Duque de Caxias como patrono do Exército.

O Dia do Soldado, no entanto, não se resume à história. A data também celebra a importância dos militares que compõem as Forças Armadas do Brasil – Exército, Marinha e Aeronáutica. Esses profissionais desempenham funções essenciais na defesa da soberania nacional, na proteção das fronteiras e do território, e também em missões humanitárias dentro e fora do país.

Além disso, os soldados estão presentes em situações de emergência, atuando em resgates, auxiliando vítimas de acidentes, oferecendo apoio em desastres naturais e colaborando para a segurança interna, ao proteger a população contra ameaças e ações criminosas.

Mais do que uma comemoração, o 25 de agosto é um convite à reflexão e ao reconhecimento. É o momento de valorizar a coragem, a disciplina e a lealdade dos soldados brasileiros, heróis de ontem, de hoje e de sempre, que se dedicam à defesa do país e ao bem-estar de toda a sociedade.

