2º Júri do caso ‘Iran Parente’ ocorrerá nesta quinta-feira, 27 em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – O Tribunal do Júri realizará na quinta-feira (27) o 2º julgamento do caso das mortes de Francisco Iran Parente da Silva e Josiane Prezza ocorridas em fevereiro de 2020.

O julgamento será presidido pelo Dr. Gabriel Veloso de Araújo Juiz de Direito e Titular da 3ª Vara Criminal de Santarém e na acusação, os Promotores de Justiça, Dra. Mariana Santas e Dr. Paulo Igor Barra.

Valdileno Braga Dias é acusado de ser o principal executor das vítimas e foi preso no estado de Santa Catarina e participará do julgamento a pedido da sua defesa, os advogados Dr. Andrew Lucas Valente da Silva, Ítalo Rayan de Matos Costa e André Felipe Silva Barroso, de forma virtual através de vídeo conferência.

Já a ré Aline Maiara Ribeiro dos Santos não deverá participar da sessão pois encontra-se foragida, mas com a prisão decretada. Ela teve a sua revelia determinada.

A acusada e seu companheiro Alessandro, conforme informações, são intermediários do crime e teriam realizado as tratativas e acertos entre os dois executores.

Na defesa de Aline atuarão os advogados, Joseane Borges Loiola e Gabriela Anne Sagama de Sousa.

Vale ressaltar que o mandante, Dionar Nunes da Cunha Júnior, não será julgado neste processo tendo em vista que recorreu da decisão de pronuncia e aguarda o parecer do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ele está em prisão domiciliar para tratamento de saúde e utilizando a tornozeleira eletrônica.

