34º BPM premia policiais por produtividade e anuncia queda histórica nos crimes em Marabá

(Foto: Divulgação/34º BPM) – O evento teve como objetivo reconhecer o desempenho operacional dos policiais militares que mais se destacaram na realização de prisões, apreensões e demais ações em prol da segurança pública nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, e janeiro, fevereiro e março de 2025

Na manhã desta terça-feira (15), foi realizada a cerimônia de meritocracia do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado no núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. O evento teve como objetivo reconhecer o desempenho operacional dos policiais militares que mais se destacaram na realização de prisões, apreensões e demais ações em prol da segurança pública nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, e janeiro, fevereiro e março de 2025.

Durante a cerimônia, foram entregues certificados aos três primeiros colocados de cada mês, com base em pontuação relacionada à produtividade operacional. A seguir, a classificação dos destaques mensais:

Outubro de 2024

1º – 2º Tenente Raillon – 27,2 pts

2º – Soldado D. Nascimento – 27,1 pts

3º – 1º Tenente Jaderson – 23,7 pts

Novembro de 2024

1º – Cabo Gonçalves – 32 pts

2º – Capitão Rodrigues – 31,3 pts

3º – 1º Tenente Jaderson – 30,6 pts

Dezembro de 2024

1º – 2º Tenente Raillon – 43 pts

Janeiro de 2025

1º – 3º Sargento Luciberg – 18,7 pts

2º – 2º Tenente M. Castro – 12,9 pts

3º – Soldado Cunha – 12,7 pts

Fevereiro de 2025

1º – 3º Sargento Luciberg – 19,2 pts

2º – 3º Sargento Fábio Holanda – 16,3 pts

3º – Soldado Jeffeson – 16,1 pts

Março de 2025

1º – 3º Sargento Luciberg – 27 pts

2º – 3º Sargento Neves – 23,1 pts

3º – Soldado Rostenes – 23 pts

Durante a solenidade, o comandante do 34º BPM destacou que a Polícia Militar do Estado do Pará, conforme disposto na Lei de Organização Básica da PMPA, atua com base na hierarquia, disciplina e legalidade, tendo como missão a preservação da ordem pública e a proteção de pessoas e patrimônio. Ressaltou também que o Batalhão vem implementando práticas de gestão estratégica, como o uso de ferramentas de inteligência, estatística criminal, grupamentos preventivos e reforço em áreas de maior incidência criminal.

Segundo o comandante, a política de meritocracia tem sido adotada como forma de estimular a produtividade e reconhecer o desempenho dos policiais militares, contribuindo para um ambiente organizacional mais motivador e comprometido com a missão institucional.

Resultados Operacionais de 2024

Durante o evento, foram apresentados dados operacionais referentes ao ano de 2024, com ênfase na redução de indicadores criminais e na intensificação das ações preventivas. Dentre os principais resultados:

Redução de 42,11% nos homicídios (2023: 38 / 2024: 22)

Redução de 31,87% nos roubos (2023: 753 / 2024: 513)

Redução de 29,15% nos furtos (2023: 1.228 / 2024: 870)

Aumento de 38% nas apreensões de armas de fogo (2023: 16 / 2024: 22)

65 prisões por crimes relacionados à Lei de Drogas

Apreensão de 26,5 kg de entorpecentes

Também foram destacados períodos sem registro de homicídios na área do 34º BPM:

59 dias sem homicídios (01/04 a 29/05/2024)

50 dias sem homicídios (19/06 a 07/08/2024)

67 dias sem homicídios com uso de arma de fogo (01/04 a 06/06/2024)

84 dias sem homicídios com uso de arma de fogo (19/06 a 10/09/2024)

Na área urbana do núcleo Cidade Nova, foram três períodos significativos sem homicídios:

66 dias (25/03 a 29/05/2024)

45 dias (12/09 a 26/10/2024)

53 dias (18/11/2024 a 09/01/2025)

O evento contou com a presença de autoridades militares, entre elas o Tenente Silva Castro (4º BPM), Capitão Honorato (24ª CIPM – Itupiranga), Tenente-Coronel Nogueira (Comissão de Corregedoria do CPR II) e Coronel Batista (Comandante do CPR II). Este último apresentou os dados do primeiro trimestre de 2025 e parabenizou o efetivo do 34º BPM pelos resultados alcançados.

A cerimônia faz parte de uma estratégia trimestral de valorização profissional e incentivo ao desempenho, adotada pelo 34º BPM em alinhamento com a política de segurança pública do Estado do Pará. (Portal Debate, com informações do 34º BPM)

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/16:26:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...