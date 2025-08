357 aprovados em concurso público da Prefeitura de Santarém tomam posse

Foto:Reprodução | A Prefeitura de Santarém realizou, na segunda-feira (4), a cerimônia de posse de 357 novos servidores aprovados nos concursos públicos realizados em 2023 e 2024.

O evento, ocorrido no auditório do Centro de Convenções, reuniu autoridades municipais, servidores, familiares e convidados, sendo marcado por discursos emocionantes e apresentações culturais.

Os novos servidores reforçarão os quadros das secretarias municipais de Educação (Semed), Mobilidade e Trânsito (SMT), Saúde (Semsa), Trabalho e Assistência Social (Semtras) e Governo (Semg). A solenidade teve início com uma apresentação da Filarmônica Municipal, que deu um tom especial à ocasião.

Durante a abertura, a secretária municipal de Educação, Maria José, destacou a importância do momento para a gestão e para os empossados.

“Hoje é um dia muito especial para todos que tomam posse. Desejamos que cada um possa deixar uma marca positiva no governo”, afirmou.

O vereador Gerlande Castro ressaltou o compromisso da atual gestão com a valorização dos servidores.

“Logo no início do governo, chamar os concursados é sinal de compromisso. A estabilidade é um direito, mas trabalhar com amor e respeito é o principal”, declarou.

O vice-prefeito Carlos Martins destacou que os novos servidores passam a contribuir diretamente com o fortalecimento dos serviços públicos no município, e desejou sucesso a todos nessa nova etapa.

O prefeito Zé Maria Tapajós reafirmou o compromisso da administração com os servidores e enfatizou a importância de cada profissional na consolidação de uma gestão eficiente, transparente e voltada ao bem coletivo.

“Estamos dando posse a mais 357 servidores que passam a integrar o serviço público. A gestão está à disposição para apoiar cada um nessa nova jornada. O essencial é exercer a função com responsabilidade, competência e vocação”, afirmou.

Em nome dos empossados, a professora do ensino fundamental Jéssica Costa Ninas emocionou o público ao compartilhar sua trajetória até a aprovação no concurso.

“Minha caminhada foi longa até aqui. A aprovação parecia um sonho distante, mas agora é realidade. Essa posse não é apenas uma realização pessoal, mas coletiva. Representa dignidade, estabilidade e responsabilidade. Que nossa jornada seja marcada com respeito e propósito”, declarou.

Encerrando a cerimônia, uma apresentação de balé da Escola de Artes de Santarém celebrou o momento com leveza e sensibilidade.

Também prestigiaram o evento os vereadores Joziel Colares, Bárbara Matos, Erasmo Maia e Biga Kalahare, além de secretários e coordenadores municipais.

Fonte: O Impacto/PMS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/06:30:59

