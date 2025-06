38º Festejo Junino: Apresentações culturais encantam o público na Marabá Pioneira

(Foto: Reprodução) – A noite começou com a apresentação especial do Boi-Bumbá Estrela do APAE, encantando o público com a participação de crianças e jovens atendidos pela instituição

A segunda-feira, 22, foi mais uma noite de emoção e belas apresentações no 38º Festejo Junino de Marabá, com apresentações emocionantes de bois-bumbás e quadrilhas que lotaram a Arena Z-30, na Marabá Pioneira. Um público diverso, entre moradores e visitantes, como a jovem Ana Beatriz, de Parauapebas e seu filho de 2 anos, pôde vivenciar a força da cultura popular em cada espetáculo.

A noite começou com a apresentação especial do Boi-Bumbá Estrela do APAE, encantando o público com a participação de crianças e jovens atendidos pela instituição. Em seguida, a Junina Fogo no Rabo (Mirim) mostrou a beleza e entusiasmo das crianças nos passos do São João.

Logo depois, o tradicional Boi-Bumbá Aroeira trouxe para a arena um tema forte e social: a escravidão contemporânea. Com 95 componentes, o grupo emocionou o público ao tratar de forma artística o tema. Para a porta-estandarte Eschylen Caroline, estreante no grupo, a emoção de se apresentar pela primeira vez foi intensa.

“Na hora eu fiquei muito nervosa, mas depois que a gente chega na arena, a emoção toma conta. É uma maravilha.”

Outro boi que fez a arena vibrar foi o Treme Terra, com sua batida potente e performance energética. Para Warley Samuel, um dos integrantes e também estreantedo no festejo, a emoção da primeira apresentação foi misturada com nervosismo e empolgação.

“Eu comecei a dançar porque assistia e sempre gostava. Uma hora decidi que era minha vez de participar. Me mudei para perto de onde o Treme Terra ensaia e agora estou uaqui, é minha primeira vez, mas apesar de nervoso, foi muito animado”, contou.

No universo das quadrilhas juninas, a Coração de Estudante e a Luar do Sertão, ambas do Grupo B, trouxeram performances ricas em narrativa e visual. A Luar do Sertão apresentou a história de Gracinha, uma jovem que foge do destino imposto e encontra a liberdade ao lado de Lampião. O espetáculo, com alegorias em vermelho, dourado e azul, levantou uma importante reflexão: “Virgulino: herói ou vilão?” Com mais de 30 anos de história, o grupo que nasceu em Itaituba e hoje representa Marabá, promete um espetáculo ainda maior em 2025.

A Junina Coração de Estudante levou para a arena uma homenagem sensível e verdadeira ao homem do campo. Com o tema “No Rancho Fundo de Santa Fé para o Mundo”, a apresentação exaltou a força dos trabalhadores rurais da Vila Santa Fé, localizada a 75 km de Marabá. Formada por 21 pares, a junina retratou agricultura familiar, com alegorias que refletiam a vida na roça e a resistência do povo do interior.

Fechando a programação competitiva da noite, a Junina Arretados da Paixão, do Grupo A, levou o público para uma verdadeira viagem ao passado com o tema Terreiro Junino. A apresentação abordou as raízes negras das festas juninas e a importância da luta contra a intolerância religiosa. Leo Vasconcelos, marcador da quadrilha, resumiu o espírito da apresentação.

“A gente quer quebrar esse tabu, mostrar que não há mais espaço para intolerância religiosa. São seis meses de ensaio e muito amor envolvido”

Fora da arena, a Praça de Alimentação também foi um show à parte, com o agito do DJ Bruninho Mix, o ritmo contagiante de Max Rayeck & Forrozão Top Pará, e o talento de Ítalo Souza, embalando quem aproveitava a grande variedade de comidas e bebidas típicas.

A programação segue intensa na terça-feira, 24, a partir das 19h30, com:

· Cia. de Dança Encontros do Norte (participação especial)

· Junina Gigantes do Norte – Mirim

· Junina Splendor Junino – Mirim

· Boi-Bumbá Estrela Dalva

· Junina Águia de Fogo – Grupo B

· Junina Balão de Chita – Grupo A

· Junina Arrastão do Amor – Grupo A

Na Praça de Alimentação, o som fica por conta de DJ Rafael, Tatiane Amorim & Pimentinha das Tecas e James Forrozeiro & Osmarzinho Pressão.

O Festejo Junino de Marabá segue até o dia 29 de junho com atrações todos os dias. As finais começam na sexta-feira, 27.

Fonte: Mateus Souza – Prefeitura de Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/14:36:48

