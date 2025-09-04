3ª temporada de “Wandinha” está confirmada. Veja!

Sucesso Global Garante Terceira temporada com menos espera e novas aventuras. | Divulgação

A terceira temporada de Wandinha está confirmada! Descubra tudo sobre as expectativas e correções prometidas pela Netflix.

A série Wandinha, protagonizada pela atriz Jenna Ortega, conquistou o público desde seu lançamento inicial em novembro de 2022. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, a produção rapidamente se tornou um fenômeno global, estabelecendo-se como a série em língua inglesa mais assistida da Netflix. Após uma longa espera, os fãs finalmente receberam a parte final da segunda temporada no dia 3 de setembro de 2025, e a boa notícia é que a terceira temporada já foi oficialmente confirmada.

A confirmação da nova temporada foi anunciada antes mesmo da estreia dos episódios finais da segunda temporada, gerando grande expectativa entre os espectadores. Contudo, essa ansiedade não é apenas pela continuação da trama, mas também pela promessa de que a nova leva de episódios irá corrigir um erro significativo que afetou a audiência inicial: o longo hiato entre as temporadas. A espera pela segunda temporada se estendeu por quase três anos, um intervalo que muitos acreditam ter impactado negativamente os números de visualização.

O Impacto do hiato na audiência

A primeira temporada de Wandinha fez história ao acumular impressionantes 56 milhões de visualizações nos primeiros dias após seu lançamento. Em contrapartida, a primeira parte da segunda temporada, lançada em agosto de 2025, registrou cerca de 50 milhões de visualizações em quatro dias. Embora esse número seja expressivo, ele ficou aquém do desempenho anterior. De acordo com o site Popcornmeter, os fãs demonstraram uma clara preferência pela primeira temporada, que obteve uma aprovação de 86%, enquanto a segunda parte alcançou apenas 78%.

Os críticos também apresentaram opiniões divergentes sobre as duas temporadas. No Rotten Tomatoes, a segunda temporada recebeu uma aprovação de 83%, superando os 73% da primeira. Essa diferença nas avaliações sugere que, enquanto o público pode ter se sentido decepcionado com certos aspectos da nova temporada, os críticos reconheceram melhorias significativas na produção e na narrativa.

Fatores que influenciaram o atraso

O atraso considerável na produção da segunda temporada foi atribuído a diversos fatores. Entre eles estão as greves de roteiristas e atores em Hollywood, que paralisaram muitas produções durante um período crítico. Além disso, ajustes nos roteiros e mudanças na estrutura organizacional devido à aquisição do estúdio MGM pela Amazon, que detinha os direitos da obra original, também contribuíram para o atraso.

No entanto, para alívio dos fãs e para evitar novos hiatos prolongados, a Netflix parece estar comprometida em acelerar o processo para a terceira temporada. As filmagens estão programadas para começar em novembro de 2025, apenas dois meses após o lançamento completo da segunda parte. Essa agilidade representa uma mudança significativa em relação ao intervalo anterior de um ano e meio entre o lançamento da primeira temporada e o início das filmagens da segunda.

Expectativas para a nova temporada

A nova programação sugere que a terceira temporada pode ser lançada por volta de fevereiro de 2027. Isso significa que os fãs poderão desfrutar das novas aventuras de Wandinha com um tempo de espera reduzido para aproximadamente um ano e meio, uma melhoria notável comparada ao hiato anterior. Os showrunners Alfred Gough e Miles Millar já indicaram que estão trabalhando arduamente para garantir que esta nova fase traga mais emoção e desenvolvimento aos personagens.

A expectativa é alta não apenas pelo retorno dos personagens favoritos dos fãs, mas também pelas novas histórias que serão exploradas na série. A popularidade contínua de Wandinha reflete não apenas sua base sólida de fãs, mas também o potencial criativo dos roteiristas em expandir este universo fascinante.

A Relevância Cultural de Wandinha

Wandinha, além do sucesso comercial, também se destaca por sua relevância cultural. A série aborda temas como identidade, aceitação e as complexidades das relações familiares por meio do olhar único da protagonista. Jenna Ortega trouxe uma nova vida à personagem icônica criada por Charles Addams, capturando tanto o humor quanto as nuances sombrias que caracterizam Wandinha Addams.

A recepção positiva tanto do público quanto dos críticos demonstra como a série conseguiu repercutir com diferentes gerações. O apelo nostálgico aliado à modernidade das questões abordadas faz com que Wandinha seja um símbolo cultural contemporâneo.

