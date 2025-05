4 mil toneladas de minério em pó são apreendidas em operação da Marinha em empurrador que saiu de Santarém (PA)

Minério em pó foi apreendido no Rio Amazonas pela Marinha do Brasil — Foto: Divulgação/Agencia Marinha de Notícias

De acordo com a Marinha do Brasil, a carga tinha nota fiscal irregular e o empurrador apresentava excesso de carga.

A Marinha do Brasil apreendeu na terça (27) uma carga de 4 mil toneladas de minério em pó que estava sendo transportada em um empurrador que saiu de Santarém, no oeste do Pará, e teria como destino a capital do Amazonas, Manaus.

A operação contou também com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) e da Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos.

De acordo com a Marinha, a apreensão aconteceu no Rio Amazonas durante uma ação de Patrulha Naval na região de Óbidos. No momento da abordagem foram identificadas irregularidades nas notas fiscais da carga.

Além disso, os transportadores não tinham licença de operação obrigatória para esse tipo de carregamento. Outro ponto observado na operação foi o transporte de carga em excesso e a ausência de condutores devidamente habilitados.

Ainda segundo a Marinha, o empurrador já havia sido retirado de operação em razão de infrações constatadas em inspeções anteriores, ainda não regularizadas.

A carga apreendida foi avaliada em mais de R$ 220 mil. O empurrador foi escoltado pelo Navio-Patrulha Pompeiro, do 4º Distrito Naval.

Fonte: Agência Marinha de Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...