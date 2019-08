400 presos deixam presídio para indulto do Dia dos Pais

(Foto:Reprodução)-Até o fim de agosto serão 1.176 liberados

Quatrocentos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), situado na Região Metropolitana de Belém, foram liberados no início da manhã última terça-feira (6) para a saída temporária do Dia dos Pais. Entretanto, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) enfatizou que antes de deixarem as unidades penais, por volta de 6h, os internos passaram por procedimentos de dupla revista: uma dentro da unidade prisional e outra no Pórtico que dá acesso a entrada e saída do CPASI. Todos os presos, exceto os que exercem atividades laborais externas por meio de parcerias com empresas e órgãos públicos, também estão sob monitoramento com tornozeleira eletrônica. Até o fim de agosto serão 1.176 liberados.

De acordo com o secretário extraordinário para assuntos penitenciários Jarbas Vasconcelos, a liberação dos presos para a saída temporária de Dia dos Pais ocorreu com êxito. “Pela primeira vez os internos cumpriram o horário de saída. Dessa forma é possível fazer uma revista minuciosa devido a claridade do dia o que garante maior segurança e maior facilidade para o procedimento, evitando que internos saiam da unidade com alguma irregularidade”, afirmou.

Dos 400 internos, seis perderam o direito à saída devido a irregularidades durante a vistoria. Com os seis presos, foram encontrados com objetos ilícitos como dinheiro, no valor de aproximadamente R$ 3 mil; pen drives; chips para celular. Eles se identificaram como “comerciantes” da colônia. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e o direito à visita temporária desses internos foi suspenso.

Desta vez, os presos não saíram ao mesmo tempo, mas de forma fracionada e dividida em quatro semanas. Os internos que saíram nesta terça-feira retornarão na segunda-feira (12), completando sete dias de saída temporária. No dia seguinte, uma nova parcela de detentos será liberada, continuamente.

As saídas sempre iniciarão às terças-feiras. Cerca de 300 internos receberão o benefício, em ordem alfabética. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) a partir da Portaria 001/2019, publicada no Diário Oficial no dia 30 de julho de 2019.

