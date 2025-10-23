4ª Copa Fernando Bertol de Society começa neste sábado (25); em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A bola vai rolar neste final de semana com a abertura oficial da 4ª Copa Fernando Bertol de Society, uma das competições esportivas mais aguardadas de Novo Progresso. O evento será realizado no Estádio Municipal Zé Bigode, com jogos no sábado (25) e domingo (26) de outubro, reunindo equipes das categorias Livre e Master.

A cerimônia de abertura acontece neste sábado, a partir das 16h30, e contará com três grandes confrontos. Às 17h, o time PFB enfrenta o Real Junior. Logo em seguida, às 18h, o Arepa joga contra o Amigos Master, e encerrando o primeiro dia de disputas, às 19h, o confronto será entre Manos do Forró e RBFC (Reabilitados Futebol Clube).

No domingo (26), a rodada continua a partir das 8h da manhã com cinco partidas. O Ratxopreti abre o dia enfrentando o Napoli. Às 9h, o ECP encara o Castelo FC, e às 10h, é a vez do UFCI jogar contra o Kamaú FC. Já no período da tarde, o Arena Nato enfrenta o Amigos do Fut às 16h, e o encerramento da rodada será às 17h, com o duelo entre Intergalácticos e C. 2 Irmãos.

A competição promete muita emoção, confraternização e talento em campo, reunindo atletas e torcedores apaixonados pelo futebol amador. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal “DF Eventos & Esportes” no YouTube, permitindo que o público acompanhe cada lance da copa.

A 4ª Copa Fernando Bertol de Society é uma realização da LEMP (Liga Esportiva de Novo Progresso) e da Família Bertol, com apoio da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, DENP, e do vereador Juliano Simionato.

O evento reforça a importância do esporte local e celebra o espírito esportivo que movimenta a comunidade progressense.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/16:23:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...