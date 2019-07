4ª Festa do Garimpeiro de Novo Progresso terá show de Joelma e Julio Nascimento com sorteio de 300 gramas de ouro

“Celebrada em Novo Progresso no mês de Julho , a comemoração esta em sua 4ª edição!”

A Festa é uma realização é do Sindicato dos Garimpeiros tem apoio da PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL e do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO.

“Dia do Garimpeiro em 2019 será mais animado com show de JOELMA.

“Joelma (ex-calipson) será destaque em show nacional neste sábado na quarta festa do Garimpeiro de Novo Progresso”. A cantora Joelma vai animar os garimpeiros moradores e participante da festa do Garimpeiro em Show no Estádio Municipal de Novo Progresso.



A realização é do Sindicato dos Garimpeiros, e vai ser realizada no dia 20 de Julho de 2019, a quarta edição da Festa do Garimpeiro no Estádio Municipal. O evento, aberto a toda a população, reunirá show com Joelma e Julio Nascimento e Bingo de 300 gramas de ouro em prêmios, as cartelas valem como ingresso e quem preferir somente o show pode pagar entrada com 2 kg de alimentos não perecível (não vale sal).

PARTICIPE!

POr:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...