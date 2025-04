5 animais que foram extintos no Brasil – e por quê

(Wikimedia Commons/Reprodução)

A grande maioria desses bichinhos não aguentou a ação humana em seus habitats e foram extintos. Conheça alguns.

O Brasil é conhecido por sua imensa biodiversidade, abrigando uma das maiores riquezas naturais do planeta. No entanto, ao longo dos séculos, o avanço das atividades humanas — como o desmatamento, a caça predatória e a degradação dos ecossistemas — colocou em risco inúmeras espécies, levando algumas à completa extinção.

Em um levantamento divulgado em 2024 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 2.475 espécies brasileiras de animais e plantas foram classificadas como ameaçadas de desaparecimento, sendo 515 delas consideradas Criticamente em Perigo.

Muitas outras espécies tiveram ainda menos sorte, e já estão extintas no Brasil. Conheça algumas delas:

Há mais de 80 anos que um exemplar de arara-azul pequeno não é avistado na natureza. Esse pássaro, que viveu na região sul do Brasil e em países vizinhos, nunca foi abundante em seu habitat natural, o que o tornava especialmente vulnerável. A situação se agravou a partir do século 19, quando a caça, o tráfico ilegal e a destruição das áreas onde vivia provocaram um declínio acelerado da população.

Apesar de ainda ser classificada como “criticamente em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza, não há registros confirmados da ave na natureza desde a década de 1960. Já o Ministério do Meio Ambiente brasileiro considera a espécie extinta desde 2003.

O tubarão-lagarto é uma espécie endêmica da América do Sul, com ocorrência registrada tanto no Oceano Pacífico — na porção sul da costa chilena — quanto no Atlântico, ao longo da costa a partir do litoral sul do Rio Grande do Sul. Apesar de ainda ser encontrado em outros litorais latinos, a situação no Brasil é preocupante: por aqui, não há mais registros da espécie.

Uma das principais ameaças enfrentadas por esse tubarão é o uso intenso de seu habitat por embarcações, o que gera distúrbios e poluição nas áreas costeiras onde vive. Além disso, ele costuma ser capturado acidentalmente por redes de arrasto de fundo, uma prática comum na pesca industrial. Apesar de seu nome e aparência chamativa, o tubarão-lagarto não representa perigo para os seres humanos.

Endêmico do Brasil, o rato-candango foi encontrado apenas na região de Brasília, durante as obras de construção da nova capital federal no início dos anos 1960. Desde então, passaram-se mais de 50 anos sem qualquer novo registro, e por isso a espécie foi oficialmente declarada extinta pela IUCN.

O nome científico da espécie é uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, idealizador da capital, e também aos candangos, como eram chamados os trabalhadores e moradores pioneiros da cidade. Cientistas acreditam que sua extinção tenha sido causada pelo avanço da urbanização — exatamente o processo que deu origem à cidade de Brasília. A ocupação humana modificou de forma irreversível o habitat onde o rato-candango vivia.

O limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi) foi uma ave endêmica do Brasil, registrada apenas em pequenas áreas de floresta em Alagoas e Pernambuco. Descoberta em 1979, a espécie teve seu último avistamento confirmado em 2011. Apesar de ainda ser classificada como “criticamente em perigo” pela IUCN, muitos especialistas já a consideram extinta desde 2018. Sua extinção está ligada à destruição e fragmentação do habitat, que limitou drasticamente sua distribuição e dificultou sua sobrevivência.

O mocho-pigmeu-pernambucano (Glaucidium mooreorum), também conhecido como caburé-de-pernambuco, é uma pequena coruja endêmica do Brasil, encontrada apenas em áreas de mata no estado de Pernambuco. A espécie sofre com a destruição e fragmentação do habitat e, por isso, é classificada como “criticamente em perigo” pela IUCN. O último registro confirmado ocorreu em 2001, e, desde então, nenhuma nova observação foi feita. Por isso, alguns especialistas já a consideram potencialmente extinta.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter

Cadastro efetuado com sucesso!

Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fonte: Manuela Mourão – super.abril. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/17:32:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...