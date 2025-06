5 cidades brasileiras onde a população cabe em um prédio: MG lidera a lista

(Foto: Reprodução) – Serra da Saudade é o menor município do Brasil e símbolo da vida tranquila no interior de Minas crédito: Divulgação Prefeitura de Serra da Saudade

Conheça os cinco municípios menos populosos do Brasil, segundo dados do IBGE, e saiba mais sobre suas peculiaridades

Enquanto as grandes metrópoles brasileiras enfrentam desafios de mobilidade urbana, segurança e infraestrutura, há municípios onde a tranquilidade reina e a população é tão pequena que todos se conhecem pelo nome. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Serra da Saudade (MG) lidera a lista como o município menos populoso do país, com apenas 854 habitantes.

1. Serra da Saudade (MG): 854 habitantes

Localizada a aproximadamente 230 km de Belo Horizonte, Serra da Saudade é o município menos populoso do Brasil. Emancipada na década de 1960, a cidade é conhecida por sua tranquilidade e pela forte presença da agricultura familiar.

2. Anhanguera (GO): 921 habitantes

No estado de Goiás, Anhanguera ocupa a segunda posição entre as menores cidades brasileiras. Com uma população de 921 habitantes, o município destaca-se pela produção agrícola do limão Taiti e pela tranquilidade típica do interior.

3. Borá (SP): 928 habitantes

Situada no interior paulista, a cerca de 480 km da capital, Borá é a terceira menor cidade em população. Apesar do tamanho, o município possui infraestrutura básica e é conhecido pela hospitalidade de seus moradores.

4. Araguainha (MT): 1.010 habitantes

Araguainha, no Mato Grosso, é conhecida por abrigar a maior cratera de impacto de meteorito da América do Sul. Com pouco mais de mil habitantes, a cidade combina história geológica e vida pacata.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:48:31

