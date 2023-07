5G no Brasil: mapa mostra todas as antenas nas 315 cidades com a tecnologia; confira

(Foto:Reprodução) – Início da ativação do sinal da quinta geração da internet completa 1 ano no país nesta quinta-feira (6), com 10 milhões de usuários. Veja se já existem antenas no seu bairro.

A ativação do 5G na capital do país, Brasília, completou 1 ano nesta quinta-feira (6), com cobertura em 315 municípios. Desses, 184 têm o 5G “puro”, chamado de “standalone”, que tem a conexão mais rápida.

Veja no mapa abaixo a localização de todas as 13.617 antenas do 5G. Os pontos vermelhos representam antenas do 5G “puro” e os azuis os demais tipos da conexão.

Com zoom na ilustração é possível ver qual antena está mais próxima de sua casa.

Próximos passos

Desde que foi ativada, a o 5G já alcançou 10 milhões de usuários no Brasil, marca que o 4G demorou pouco mais de dois anos para ter, segundo estudo do Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade (Conexis).

O número de usuários vai aumentar ainda mais durante este ano: ao todo, 1.610 municípios já receberam autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ativar o sinal.

A ativação, no entanto, depende de as operadoras instalarem os equipamentos e pedirem à Anatel a ativação das antenas.

Atualmente, o grupo de trabalho do governo busca liberar a ativação do sinal nos municípios que possuem população igual ou maior a 200 mil habitantes e em 25% das cidades com até 30 mil habitantes.

O cronograma prevê que pelo menos até 1º de janeiro de 2026 o sinal comece a ser liberado nos municípios com menos de 30 mil moradores.

Fonte: Gabriel Croquer e Kayan Albertin, g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/10:02:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...