O Brasil é sem dúvidas um país muito peculiar, de um lado temos problemas com corrupção, desigualdade social, problemas com violência, saúde entre outros, também somos um país verdadeiramente especial e vantajoso em diferentes cenários.

Mesmo com tantos problemas que os brasileiros enfrentam, nosso país ainda consegue estar a frente de muitos países, como, por exemplo, sermos hoje o celeiro do mundo, ou seja, em diferentes tipos de alimentos, somos os maiores produtores do mundo.

Um dado interessante que talvez você não saiba é que a maioria dos países tem dificuldade de produzir alimentos para sua população inteira, logo, necessitam importar milhares de toneladas de alimentos todos os anos.

Já no caso do Brasil, estudos apontam que o Brasil tem uma capacidade de produção alimentar de mais de 800 milhões de pessoas, ou seja, produzimos um número tão surpreendente, quase 4x maior do que toda a população brasileira.

Mas, para mostrarmos o quanto nosso país é um país verdadeiramente rico, decidimos fazer uma lista com 6 coisas das quais o Brasil é o país mais rico do mundo. Para mostrar que, mesmo com tantos problemas, somos um país especial no mundo, mas que, infelizmente, é mal gerenciado.

1. Agricultura

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas no mundo. Segundo levantamento do banco BTG Pactual, o Brasil é o maior exportador do mundo de soja (56%), milho (31%), café (27%), açúcar (44%), suco de laranja (75%), carne de frango (33%) e carne bovina (24%), além de estar entre os primeiros em diferentes commodities.

2. Recursos naturais

O Brasil é absolutamente rico em recursos minerais e energéticos. Somos um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, com uma produção anual que supera 300 milhões de toneladas.

Além disso, somos o maior detentor de reservas de nióbio do mundo. Para se ter ideia, o Brasil contribui com cerca de 90% da produção global deste mineral, detendo 95% de todas as reservas de nióbio do mundo.

3. Energia renovável

O Brasil é líder global em energia renovável, tendo mais de 60% de sua matriz energética vinda de fontes renováveis de energia, especialmente a hidrelétrica. A capacidade instalada de energia hidrelétrica no Brasil ultrapassa os 110 GW, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

4. Eucalipto e celulosa

O Brasil é líder global no plantio de eucalipto, utilizado na produção de celulose, papel e madeira para construção. Como consequência, também somos o maior produtor mundial de celulose de fibra. São mais de 7 milhões de hectares de plantio de eucalipto.

5. Recursos hídricos

O Brasil é rico em rios e bacias hidrográficas, tendo o rio Amazonas, o maior e mais extenso do mundo. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o Brasil possui 12% da água doce superficial do mundo todo.

Não o bastante, o Brasil possui a maior reserva de água subterrânea de todo o globo, o Aquífero Guarani, com uma extensão de 1,2 milhão de km², chegando a vários países da América do Sul, mas principalmente no Brasil.

6. Biodiversidade

Cerca de 20% de toda a biodiversidade do mundo está localizada no Brasil, por isso, somos considerados o país com maior biodiversidade do mundo. Para se ter ideia, o Brasil possui mais de 50 mil espécies de plantas, ou seja, 15% de toda a flora global.

