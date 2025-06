78 municípios paraenses estão no Mapa do Turismo Brasileiro

O Pará tem cada vez mais municípios no mapa do turismo nacional, como Soure, no Marajó | (Bruno Cecim/ Agência Pará)

O número estado amplia acesso a investimentos federais e fortalece política pública para o setor.

O turismo paraense ganhou reforço: mais 14 municípios foram oficialmente incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, elevando para 78 o total de cidades do Pará reconhecidas como destinos estratégicos pelo Ministério do Turismo.

A conquista, articulada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), fortalece o posicionamento do estado como uma das principais rotas da Amazônia para viajantes nacionais e internacionais.

Os novos reconhecimentos fazem parte do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que avalia a capacidade de organização e gestão turística dos municípios para inclusão no mapa, uma ferramenta que orienta o repasse de recursos federais, a execução de obras de infraestrutura e a promoção dos destinos.

Entre as cidades que garantiram a permanência no programa estão Soure, Ananindeua, Castanhal, Belterra e Tomé-Açu. Já entre os estreantes no mapa estão Vigia, Capanema e Nova Ipixuna, que passam a ter acesso facilitado a políticas públicas voltadas ao turismo e maior visibilidade no cenário nacional.

“O reconhecimento pelo Mapa do Turismo valida o trabalho feito nos municípios e abre portas para investimentos e capacitações. Isso é fruto de um esforço coletivo entre Estado, prefeituras e conselhos municipais”, explicou o secretário estadual de Turismo, Eduardo Costa.

Critérios e benefícios

Para ingressar no Mapa do Turismo, os municípios precisam cumprir uma série de exigências, como manter um órgão responsável pelo setor, contar com orçamento específico, ter um conselho municipal de turismo ativo e cadastrar empreendimentos locais no sistema Cadastur.

O gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur, Hugo Almeida, destacou o impacto positivo da medida: “O turismo se consolida como vetor de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e de valorização cultural”.

A equipe técnica da Setur acompanha todo o processo de adesão ao mapa, desde o apoio aos gestores locais até a aprovação final no sistema nacional. O registro é válido por um ano e pode ser renovado a partir de 30 dias antes do vencimento.

Com a ampliação do número de municípios reconhecidos, o Pará se posiciona com mais força entre os estados com maior capilaridade turística da região Norte, ampliando oportunidades de desenvolvimento regional com base no turismo sustentável e integrado.

Fonte: Agência Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/07:59:10

