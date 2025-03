8 de Março: Dia Internacional da Mulher – Uma luta que segue viva

Arte: Chellsen Carneiro | No dia 8 de março, o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, uma data que vai muito além de homenagens e flores. O dia representa a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho e o fim da violência de gênero.

A origem da data remonta ao início do século XX, quando operárias de fábricas nos Estados Unidos e na Europa organizaram greves para reivindicar melhores salários e condições dignas de trabalho. Em 1910, a ativista Clara Zetkin propôs a criação do Dia Internacional da Mulher durante a Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, e a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975.

Conquistas e Desafios Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram avanços importantes, como o direito ao voto, a maior inserção no mercado de trabalho e leis contra a violência doméstica. No Brasil, a Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio (2015) são exemplos de marcos legais que buscam proteger as mulheres contra a violência.

No entanto, os desafios persistem. A desigualdade salarial, a sobrecarga do trabalho doméstico e a falta de representatividade feminina em cargos de liderança são questões que ainda precisam de atenção. Além disso, o combate ao feminicídio e à violência de gênero segue sendo uma luta diária.

Homenagens e Reflexão Em diversas cidades, o Dia Internacional da Mulher é marcado por eventos, palestras e atos públicos que buscam reforçar a importância da equidade de gênero. Empresas, escolas e organizações também realizam ações para valorizar o papel das mulheres na sociedade.

Mais do que uma celebração, o 8 de março é um momento de reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda precisam ser superados para garantir um mundo mais justo e igualitário para todas as mulheres.

