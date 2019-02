Com gols de Marinho, Grêmio vence e garante classificação no Gaúcho

(foto: Lucas Uebel/assessoria)

O Grêmio venceu nesta segunda-feira o Veranópolis por 2 a 0 na Arena pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Desta vez o Tricolor Gaúcho não fez uma atuação de luxo, mas mostrou eficiência principalmente através de Marinho que fez os dois tentos.

Com o resultado, o Grêmio permanece na liderança com 20 pontos e de quebra garantiu classificação para as quartas de final do Estadual. E o Veranópolis segue na lanterna com três pontos.

Agora o Tricolor Gaúcho dará uma pausa no Estadual e fará a sua estreia na Libertadores. O Grêmio entra em campo no dia 06 de março, quarta, quando visita o Rosário Central, às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito.

Pelo Gauchão, o Grêmio volta a jogar no dia 09, sábado, para enfrentar o São José-RS, às 19h (de Brasília), na Arena. No dia seguinte o Veranópolis recebe o Pelotas, às 17h (de Brasília), no Antônio David Farina.

O jogo – No retorno do técnico Renato Portaluppi que realizou o curso de treinador na CBF, o Grêmio iniciou a partida com mais posse de bola. Já o Vec está todo recuado e tentou especular jogadas de contra-ataque.

Impondo o seu estilo de jogo, o Tricolor Gaúcho tentou envolver o sistema defensivo do Veranópolis. Apesar de ter amplo domínio da partida, a equipe gremista tem pecado no último passe.

Através da bola parada os donos da casa assustaram os visitantes. Aos 21, Marinho cobrou a falta de longe, mas a bola molhada faz com que Reynaldo se atrapalhou na defesa. Finalmente o Grêmio chegou para abrir o placar, aos 27, quando Maicon cruzou e Marinho se antecipou a Iago cabeceando sem chance para Reynado.

Mais uma vez Marinho vem tendo uma atuação destacada dando bastante trabalho ao sistema defensivo do Vec. Sem realizar um primor de atuação, o Grêmio foi eficiente na chance que teve. Por sua vez, o time de Hélio Vieira ficou todo recuado e não resistiu a melhor qualidade técnica gremista.

O panorama do jogo no segundo tempo seguiu o mesmo da etapa inicial, com o Grêmio tendo mais posse de bola e o Veranópolis permaneceu fechado na defesa. Aos 06, Michel arriscou a bomba de longe, e a bola passou muito perto da forquilha.

Brilhou novamente a estrela de Marinho, aos 09, que cruzou fechado, de canhota, do lado direito. Ninguém foi na bola que morreu no fundo da rede. Correndo atrás do prejuízo, aos 16, o pentacolor faz boa triangulação que terminou com chute para boa defesa de Paulo Victor.

Depois de fazer o segundo tento, o Tricolor Gaúcho procurou administrar o resultado. E assim seguiu o Grêmio tocando a bola de um lado para o outro na busca de mais gols. Aos 37, Everton arriscou de longe e a bola passou perto da trave. Aos 46, Montoya entrou na área, cruzou rasteiro, a bola sobrou para Matheus, que finalizou. Reynaldo mandou para escanteio.

Sem maiores riscos, os comandados de Renato Portaluppi consolidaram importante triunfo antes da estreia na Libertadores que ocorre na próxima semana. Enquanto isso, o Vec está em situação dramática no Estadual e terá três rodadas pela frente para escapar do rebaixamento.

