A Brawn GP de 2009: a equipe que nasceu e morreu campeã

Foto de Jeff Cooper na Unsplash | Em uma história curiosa, a Brawn GP colocou o seu nome para sempre na Fórmula 1, marcada por ser uma equipe que chegou na modalidade e venceu na única temporada em que disputou.

A Brawn GP entrou no lugar da Honda em 2009, após uma crise financeira da equipe. Dessa forma, Ross Brawn foi o líder do projeto, que contou com Jenson Button e Rubens Barrichello como pilotos e fez história.

O histórico campeonato da Brawn GP

A Brawn GP conseguiu transformar a incerteza da equipe, que foi formada às pressas para o lugar da Honda, em uma glória absoluta. Um dos diferenciais da equipe foi o famoso difusor duplo.

Enquanto rivais como Ferrari e McLaren buscavam entender as novas regras aerodinâmicas, a Brawn GP, sob a liderança de Ross Brawn, descobriu uma interpretação criativa que maximizava a eficiência do carro.

O BGP 001 não era apenas competitivo, mas sim dominante nas mãos de Jenson Button e Rubens Barrichello nas primeiras corridas da temporada, o que foi fundamental para a equipe.

A Brawn venceu oito das dez primeiras corridas, seis com Button e duas com Barrichello. Depois disso, a equipe apenas administrou a vantagem e garantiu o título de Construtores com 172 pontos. Jenson Button ainda foi o campeão entre pilotos e Rubens Barrichello ficou em terceiro lugar, atrás de Sebastian Vettel, vice-campeão.

Coroação de Button e renascimento de Barrichello

Jenson Button, até então considerado um talento promissor que nunca contou com um carro certo, aproveitou ao máximo a oportunidade. Ele venceu seis das primeiras sete corridas do ano, construindo uma vantagem que se mostraria decisiva.

Apesar da pressão crescente na segunda metade da temporada, manteve a consistência necessária para assegurar o título mundial de pilotos no Grande Prêmio do Brasil, coroando sua carreira com o sonhado campeonato.

Ao seu lado, Rubens Barrichello também brilhou e teve sua própria história de redenção. Após anos sendo ofuscado na Ferrari, o brasileiro encontrou no BGP 001 a chance de mostrar novamente sua velocidade.

O brasileiro conseguiu vencer em Valência e Monza; em Monza, inclusive, marcou o último triunfo de um piloto brasileiro na Fórmula 1 até hoje, tornando aquele momento ainda mais significativo para os fãs.

Qual o desfecho da Brawn GP?

A Brawn GP foi vendida ainda em 2009 para a Mercedes-Benz, em uma parceria que resultou na compra de 45,1% das ações pela Daimler AG e 30% pela Aabar. Com isso, no Campeonato de 2010 já passou a ser renomeada para Mercedes, mas Ross Brawn ainda permaneceu como chefe até o final de 2013.

Com essa história, a Brawn é a única equipe da Fórmula 1 com 100% de aproveitamento, já que conquistou os títulos de Construtores e de Pilotos em sua única temporada na categoria. Foram 8 vitórias em 17 corridas disputadas.

A Disney produziu um documentário sobre a temporada da equipe, intitulado “Brawn: Uma história incrível da F1, disponível para seus assinantes.

