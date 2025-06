A contradição da Petrobras ao anunciar redução no preço da gasolina

ALTA OCTANAGEM - Preços altos e capa de VEJA de 1975: a volta de um fantasma do passado – (Diones Alves/VEJA)

Estatal anunciou corte de R$ 0,17 no preço do litro do combustível às distribuidoras .

A Petrobras anunciou uma redução de 5% no preço do litro da gasolina comercializado às distribuidoras — o equivalente a 17 centavos por litro. O movimento pegou alguns analistas de surpresa. O ajuste feito pela Petrobras acontece justamente durante um pregão de alta de quase 4% nos preços do petróleo tipo brent.

Mesmo antes disso, os cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) já não davam margem para uma redução nessa magnitude. “Ainda que a política de preços da Petrobras tenha como diretriz evitar repasses da volatilidade estrutural ao consumidor, a frequência dos ajustes em meio a um cenário global instável nos traz certa inquietação”, escrevem os analistas da Ativa Investimentos em relatório enviado a clientes. As ações da estatal passaram a anotar alta de 0,5% no pregão, ante valorização de mais de 2% no início do dia.

Fonte: VEJA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/15:26:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...