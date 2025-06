A música “brasileira” que virou símbolo do nosso país no exterior — mas quase ninguém aqui conhece

Imagem do clipe de Samba do Brasil, do grupo Bellini | Créditos: Reprodução/Youtube

Aqui no Brasil, pouquíssima gente conhece essa canção. Mas no exterior, ela é sinônimo de festa, futebol e Brasil. Como isso aconteceu?

Em 2014, o mundo inteiro dançava ao som de “Samba do Brasil”, uma música com batida contagiante, coro feminino e cuíca estridente.

Para muitos europeus, esse era o som do Brasil. Mas o curioso é que essa música praticamente não tocou por aqui — e poucos brasileiros sabem de sua existência.

A faixa foi lançada pela girlband alemã Bellini, um grupo formado por modelos e dançarinas, que já havia feito sucesso em 1997 com a música “Samba de Janeiro”.

A banda teve algumas cantoras brasileiras em sua composição, mas a maioria das outras membras são de outras nacionalidades. E o nome do grupo é uma homenagem ao capitão da Copa de 1958, o zagueiro Bellini.

Ambas seguem a mesma fórmula: samples de batidas brasileiras, refrões fáceis de cantar e estética carnavalesca. No entanto, “Samba do Brasil” se tornou um hino extraoficial de torcidas e festas na Alemanha, França, Polônia e Japão.

Mas o que ela tem de brasil? A produção usa elementos do samba carioca, mas é toda feita por produtores europeus e, na real, é um Eurodance. Mesmo assim, ganhou o mundo como trilha de comerciais da Copa, festas em Ibiza, e até abertura de jogos de videogame.

Enquanto isso, no Brasil, ela passou despercebida. Nenhuma rádio popularizou a faixa, não houve clipe na TV, e nem mesmo os críticos de música deram atenção. Um fenômeno 100% internacional com selo “Made in Brazil” — mas só no nome.

Hoje, a música segue viva nos estádios e playlists mundo afora, como um estereótipo musical do nosso país. Uma espécie de “exportação cultural invertida”: o mundo vê como um clássico brasileiro, mas nós mesmos ignoramos sua existência.

Conheça ‘Samba do Brasil’:

Fonte: Revista Forum/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/12:24:06

