A paraense Theulyn Reis brilha no Baile da Vogue com look inspirado na Amazônia

Foto: Divulgação | A influenciadora paraense Theulyn Reis, que soma mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais, desfila hoje no Baile da Vogue com um look deslumbrante inspirado na cultura amazônica. Conhecida por unir beleza, humor e representatividade, Theulyn celebra o momento especial de levar o Norte para um dos maiores eventos de moda do Brasil.

“Ansiedade a mil para o Baile da Vogue! Ser uma das poucas convidadas do mundo beauty do Norte para esse evento tão icônico significa muito para mim. Representar um pouquinho da nossa cultura, levar o Norte para esse palco nacional, é um orgulho enorme! Nosso Brasil é gigante, diverso e cheio de riquezas culturais – então, sempre que o Norte for incluído, eu estarei aqui, grata e emocionada!”

O visual, assinado pelo stylist Fabrício Neves, reflete toda a riqueza e sofisticação da moda nortista. Inspirado na cultura paraense e marajoara, o look mistura referências da culinária, do artesanato regional e da Belle Époque, período marcante na história da moda em Belém.

“O look traz total referência na moda nortista, misturando culinária, cultura e o artesanato paraense e marajoara, que engrandece os artesãos de Icoaraci, Belém e todo o Pará. Além disso, o visual também faz uma releitura da moda da Belle Époque, com cintura muito marcada, adornos e chapéus grandes, saias longas, muito rico em detalhes, uma moda que marcou Belém e o Pará.” – explica Fabrício.

Theulyn esbanja confiança e entusiasmo ao exibir o look exclusivo:

“Ahhh… Está tudo perfeito! Criamos um visual com referências amazônicas, bem a cara do nosso Norte, trazendo nossa essência para um dos maiores eventos de moda do Brasil. Está lindo, e eu estou muito animada para mostrar cada detalhe para vocês! Nosso estilista, também nascido no Norte, deu nome… colocou toda a emoção das nossas origens amazônicas nas peças desse look.”

O traje, que combina tradição e modernidade, é confeccionado com palha, cuias, pérolas em madeira, além de materiais como strass, cristais e pedrarias, destacando a riqueza cultural da região e sua conexão com a alta moda.

Com presença marcante e um visual de tirar o fôlego, Theulyn Reis brilha no Baile da Vogue, levando a força da moda nortista para um dos tapetes vermelhos mais glamorosos do Brasil.

