A partir de hoje, gabinetes do Planalto são controlados por militares

(Presidente Jair Bolsonaro. FOTO: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro oficializou a nomeação do general Braga Netto para o lugar de Onyx Lorenzoni na Casa Civil.

Agora, todos os ministérios com gabinete no Palácio do Planalto passam a ser comandados por militares. Além de Braga Netto, os outros militares palacianos são: Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional; Luiz Eduardo Ramos, na Secretaria de Governo e Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral.

