A pior estrada do Brasil, com acidentes diários e incontáveis buracos, passa por sua primeira grande reforma em 40 anos e promete um novo futuro para o Amazonas

(Foto: Reprodução) – Por que a AM-010 ganhou a fama de ser a pior estrada do Brasil?

Conhecida pelo abandono e pelos perigos, a rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, a pior estrada do Brasil está com 69% das obras de modernização concluídas, já reduzindo o tempo de viagem e o número de acidentes.

Por décadas, a Rodovia AM-010 (Torquato Tapajós) foi sinônimo de perigo e abandono. Essencial para a economia do Amazonas, ligando a capital Manaus a Itacoatiara e outros seis municípios, a estrada ganhou a infeliz fama de ser a pior estrada do Brasil. Inúmeros buracos, falta de sinalização e um índice alarmante de acidentes faziam parte da rotina de quem precisava trafegar por seus 250 quilômetros.

Após 40 anos de existência sem uma intervenção completa, um ambicioso projeto de modernização do governo estadual está mudando essa realidade. Com obras avançadas em maio de 2025, os impactos positivos já são sentidos pela população, que vê a promessa de um corredor logístico seguro e eficiente se tornar realidade.

Por que a AM-010 ganhou a fama de ser a pior estrada do Brasil?

A reputação da AM-010 foi construída sobre uma base de problemas crônicos de infraestrutura. O principal deles era o estado de conservação precário, com inúmeros buracos que danificavam veículos e forçavam motoristas a realizar manobras perigosas. A situação era agravada pela falta de sinalização, tanto horizontal (faixas) quanto vertical (placas), tornando a viagem um desafio de alto risco, principalmente à noite.

Essa combinação de fatores transformou a rodovia em um dos trechos com maior número de acidentes no estado. A situação era tão grave que um parlamentar chegou a afirmar que a estrada “registra acidentes graves diariamente”. Apenas no município de Rio Preto da Eva, foram mais de 700 acidentes registrados em 2024. Um caso fatal em dezembro de 2023, que resultou na morte de quatro pessoas, levou o Ministério Público a instaurar um procedimento para acompanhar a fiscalização na via.

O que a pesquisa da CNT revela sobre as rodovias do Amazonas

A percepção de que a AM-010 era a pior estrada do Brasil é reforçada pelos dados gerais do estado. A Pesquisa de Rodovias 2024, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), aponta um cenário desolador para o Amazonas. O estado lidera o ranking nacional com 38,6% de sua malha rodoviária avaliada em condição “péssima”, a maior proporção entre todas as unidades da federação.

Embora a pesquisa não nomeie especificamente a AM-010, ela contextualiza a gravidade do problema de infraestrutura na região. O estudo da CNT identifica que a falta de investimentos contínuos é um dos principais obstáculos para a melhoria das estradas brasileiras, e o histórico de 40 anos sem uma grande reforma na AM-010 é um exemplo claro dessa realidade.

Uma reforma inédita em 40 anos para mudar a realidade

Diante do colapso da rodovia, o Governo do Amazonas iniciou uma intervenção descrita como “inédita” e “significativa”. O projeto de modernização abrange serviços completos de terraplenagem, implementação de sistemas de drenagem, pavimentação completa e instalação de nova sinalização horizontal e vertical.

Para acelerar a conclusão, as obras foram divididas em múltiplas frentes de trabalho simultâneas. Até maio de 2025, 69% do projeto total já havia sido concluído. Duzentos e cinco quilômetros já tinham recebido a primeira camada de asfalto e 79 quilômetros, a segunda. A retomada dos trabalhos após o período chuvoso, em maio, marcou o início de uma fase intensiva para cumprir as ambiciosas metas para o ano.

Como as obras já estão transformando a vida na região

Os benefícios da modernização já são sentidos por quem vive e trabalha ao longo da AM-010. O impacto mais comemorado é a redução drástica no tempo de viagem. Comerciantes locais relatam que o percurso até Manaus, que antes levava de quatro a cinco horas, agora “reduziu pela metade”.

A sensação de segurança também aumentou consideravelmente. “Além de reduzir o período de viagem, também nos sentimos mais seguros de trafegar na rodovia”, afirmou um morador. Uma comerciante confirmou que o número de acidentes “tem diminuído bastante porque esse asfalto novo tem evitado bastante acidentes”. Para os taxistas e outros profissionais do transporte, as obras representam mais segurança e conforto.

Um novo corredor de desenvolvimento para o Amazonas

A modernização da AM-010 vai além da segurança viária; ela é vista como “a obra mais importante do Amazonas” por seu potencial de impulsionar a economia. A estrada recuperada facilitará o escoamento da produção e o desenvolvimento de setores chave em oito municípios.

Entre as atividades que serão diretamente beneficiadas estão a exploração de gás natural em Silves, a fruticultura em Rio Preto da Eva, a produção de abacaxi em Novo Remanso e o setor portuário de Itacoatiara. A rodovia, antes um entrave, está se tornando o principal corredor de desenvolvimento para o turismo, o setor primário e o comércio em uma vasta e importante área do estado.

Fonte: Bruno Teles – clickpetroleoegas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/17:56:06

