A ‘pirralha’ de Bolsonaro manda recado ao lado de multidão na Suíça

Crédito: Reprodução/Agência Brasil e InstagramJair Bolsonaro criticou Greta Thunberg em conversa com jornalistas

Durante protesto, Greta Thunberg avisou líderes mundiais que movimento climático está apenas no começo

Na sexta-feira, 17, a ativista sueca Greta Thunberg participou de mais um protesto contra os impactos das mudanças climáticas. Desta vez, o ato aconteceu em Lausanne, a quarta maior cidade da Suíça. De acordo com organizadores, havia mais de 15 mil pessoas com a jovem.

Placas e palavras de ordem deixavam claro que a ‘pirralha’ de Bolsonaro, na verdade, é uma gigante para jovens e adultos que acreditam na causa climática. Em discurso, ela mandou um recado aos líderes mundias, dizendo: “Vocês ainda não viram nada, a gente garante”.

O colunista do UOL Jamil Chade, esteve no protesto e narrou como Greta despertou a atenção de todos pela cidade. Por onde passava, pessoas apontavam o celular para registrar um trechinho da adolescente com uma multidão de pessoas ao seu redor.

Chade ainda conta que não faltaram críticas ao presidente brasileiro, visto como “um exemplo a não ser seguido”. Ele ainda conta que o apelo de Greta dizia que Bolsonaro deveria tomar decisões políticas com base na ciência.

Desde o ano passado a adolescente critica o Brasil pela falta de ação com relação à preservação da Amazônia. Já Bolsonaro, por sua vez, fez questão de chamar a ativista de “pirralha” por sua intromissão na situação ambiental do país.

Desmatamento recorde na Amazônia

Em 2019, o bioma brasileiro enfrentou uma das piores crises de sua história. A desmatamento e as queimadas colocaram a Amazônia em destaque, mostrando que as coisas andam no sentido contrário da preservação.

Dados divulgado no mês de dezembro pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por exemplo, demonstraram que o desmatamento na Amazônia está totalmente fora de controle. Em apenas 12 meses foram derrubados 9.762 km2 de florestas na região, o maior índice desde 2008. As informações são do sistema Prodes (Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite).

Por: Redação//catracalivre.com.br/18/01/2020 – 10:33

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

http://www.folhadoprogresso.com.br/18-de-janeiro-dia-do-esteticista-e-comemorado-em-todo-brasil/

Curtir isso: Curtir Carregando...