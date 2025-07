A planta mais bonita do Brasil cresce até na sombra e dá flores vibrantes

Coralina (Créditos: depositphotos.com / OlhaSemeniv)

A Coralina, conhecida cientificamente como Begonia corallina, destaca-se nos lares brasileiros por suas folhas delicadas e flores vibrantes. Este artigo explora como cultivar Coralina, detalhando condições ideais, técnicas de propagação e cuidados indispensáveis.

Ambientes e luz ideais para o desenvolvimento saudável.

Métodos simples e eficientes para multiplicar a planta.

Dicas de manutenção e identificação de problemas comuns.

Qual o ambiente ideal para Begonia corallina?

A Coralina prospera em locais com luminosidade indireta, mas não aprecia exposição solar direta, pois isso pode queimar suas folhas. Um local iluminado, próximo a janelas de vidro ou sob coberturas transparentes, oferece o equilíbrio perfeito para seu crescimento.

Cuidados essenciais para garantir uma Coralina saudável

O solo para a Begonia corallina deve ser leve, fértil e garantir boa drenagem. Utilizar uma mistura de substrato rico em matéria orgânica, composto vegetal e areia facilita o desenvolvimento das raízes e evita acúmulo excessivo de água.

As regas merecem atenção: o solo precisa permanecer levemente úmido, sem encharcamentos. Recomenda-se regar quando a camada superficial estiver seca ao toque. O excesso de água é o principal motivo para o apodrecimento das raízes e folhas.

Evite borrifar água sobre as folhas para prevenir fungos.

Adube com frequência, usando fórmulas específicas para plantas ornamentais a cada dois meses.

Remova folhas e flores secas para estimular novos brotos.

Dica: utilize vasos com furos na base, facilitando o escoamento do excesso de água e garantindo raízes mais saudáveis.

O cultivo da Coralina pode ser ampliado por meio da propagação. O método mais comum envolve o uso de estacas, ou seja, pedaços do caule com ao menos dois pares de folhas.

Após o corte, recomenda-se deixar a estaca secar por algumas horas antes de plantá-la em terra úmida. Mantenha o vaso em local sombreado até surgirem os primeiros sinais de crescimento. Outra alternativa é cultivar em água, trocando-a a cada dois dias até o desenvolvimento das raízes.

Atenção: evitar cortes próximos à base principal da planta acelerará o enraizamento e promoverá novas brotações.

Principais problemas da Begonia corallina e solução prática

Folhas amareladas, manchas marrons ou queda excessiva podem indicar irregularidades na irrigação, ou incidência de pragas. O controle dessas ocorrências parte da identificação rápida e adoção de medidas simples, como ajuste nas regas e inspeção visual.

Caso note sinais de cochonilhas ou pulgões, limpe as folhas suavemente com algodão umedecido em água e sabão neutro. Evite o uso de pesticidas agressivos, que podem prejudicar o vigor da Begonia corallina.

A Begonia corallina embeleza qualquer espaço, adaptando-se bem a diferentes ambientes.

O cultivo requer luminosidade filtrada, regas moderadas e atenção ao solo para evitar problemas comuns.

A multiplicação por estacas é simples, ampliando o número de plantas e tornando o cultivo acessível a todos.

Incorporar a Coralina à decoração residencial ou comercial oferece um toque de cor e frescor, valorizando o espaço e aproximando as pessoas do universo das plantas ornamentais.

Fonte: Brasil Perfil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/13:47:50

