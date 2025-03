A previsão do tempo para o fim de semana é de céu nublado e chuvas por todo o estado do Pará

Foto: Reprodução | De acordo com José Raimundo Souza do do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) essa realidade será por todo o Pará, principalmente na região sudeste do estado

Está previsto para o fim de semana a presença de chuva e céu nublado por todo o estado. De acordo com José Raimundo Souza do do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) essa realidade será por todo o Pará, principalmente na região sudeste do estado envolvendo desde a região de Redenção, Xinguara, Tucumã, Serra dos Carajás, Marabá, Rondon do Pará, Dom Eliseu e demais municípios.

José Raimundo destaca que na Região Metropolitana de Belém o tempo vai ser como nesta sexta-feira (21) para os demais dias do final de semana. “O sábado (22) tende a ser de pouco sol pela manhã. A previsão é de céu nublado a encoberto com chuvas praticamente em grande parte do dia. Tanto no sábado quanto no domingo serão poucas horas de sol na Região Metropolitana de Belém”, explica o representante do Inmet. No oeste do estado, entre Santarém, Óbidos e Monte Alegre o final de semana será chuvoso.

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou, em Tucuruí, em 48 horas mais de 150 milímetros e a tendência ainda permanece com chuva no final de semana, embora com menor intensidade, mas em áreas pontuais. A previsão dessas chuvas mais intensas é no período da tarde para noite. Nesta sexta-feira (21), a chuva em Belém registrou 25.8 mm na estação automática do INMET bairro Castanheira. Começou às 10h30 com algumas interrupções.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) destaca que as áreas de instabilidade atmosférica tendem a aumentar ao longo do final de semana, favorecidas principalmente pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Este padrão ocasiona formação de nuvens convectivas com elevado potencial para chuvas significativas em volume e intensidade, acompanhadas de trovoadas isoladas. A previsão é que as chuvas do final de semana sejam mais generalizadas sobre o território paraense.

No sábado, na Região Metropolitana de Belém a previsão é de céu parcialmente nublado com poucas nuvens. Indicativo para eventos isolados de chuvas na madrugada. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 31/30ºC e mínima de 23ºC e umidade relativa do ar variando entre 70 a 98%. Ventos fracos a moderados predominantes de Leste-Nordeste.

Na região sudeste, a previsão é de céu parcialmente nublado e poucas nuvens. Chuvas leves no início do período, tarde e noite. Em Tucuruí, temperaturas do ar com máxima de 31/30ºC e mínima de 23ºC e umidade relativa do ar variando entre 65 a 96%. Ventos fracos e moderados predominantes de Nordeste-Leste.

Na região nordeste, a previsão é de céu parcialmente nublado, principalmente sobre o litoral. Em Quatipuru, temperaturas do ar com máxima de 30/31ºC e mínima de 22/23ºC e umidade relativa do ar variando entre 65 a 99%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Fonte: O Liberal

