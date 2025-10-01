A trajetória de Ronda Rousey: do judô ao estrelato no MMA e no cinema

Foto: Aliya Amangeldi/Unsplash | Medalhista olímpica no judô, lenda no MMA e atriz; relembre a história de uma das atletas mais emblemáticas da última década

Um dos maiores nomes do mundo da luta é Ronda Rousey, que pode ostentar o fato de ser medalhista olímpica no judô, ter se tornado uma das maiores lendas do UFC e também participado de filmes no cinema.

Da medalha olímpica ao estrelato no UFC, a trajetória de Ronda Rousey ajudou a elevar o esporte a um novo patamar de visibilidade. Vamos relembrar essa história!

A medalha olímpica

Ronda Rousey nasceu em 1987, em Riverside, Califórnia, e desde muito cedo demonstrou talento para o judô. Ela foi treinada pela sua mãe, AnnMaria De Mars, uma ex-atleta consagrada que fez história ao ser a primeira americana a conquistar um título mundial na modalidade.

Rousey seguiu o mesmo caminho e, aos 17 anos, já integrava a equipe olímpica dos Estados Unidos. Em 2008, brilhou nos Jogos Olímpicos de Pequim, onde conquistou a medalha de bronze.

Com esse feito, entrou para a história como a primeira mulher americana a alcançar um pódio olímpico no judô. Ronda também soma uma medalha de prata no Mundial e um ouro nos Jogos Pan-Americanos, ambos disputados no Brasil.

Lenda no MMA

Apesar do sucesso no judô, Ronda Rousey migrou para o MMA e fez eventos amadores em 2010, se destacando e recebendo uma oportunidade no UFC um ano depois.

Profissionalmente, ela estreou no MMA no King of the Cage: Turning Point, vencendo a brasileira Ediene Gomes. Após dois triunfos, foi para o Strikeforce, onde se tornou campeã do peso galo.

Em 2012, Ronda assinou com o Ultimate Fighting Championship, o UFC, já recebendo um duelo contra Liz Carmouche valendo o cinturão. A vitória veio no primeiro round, mostrando todo o seu potencial.

Curiosamente, Ronda Rousey venceu todas as suas três lutas amadoras e as oito primeiras no MMA profissional da mesma forma, com uma chave de braço. O primeiro triunfo diferente foi em 2014, quando passou por Sara McMann com um nocaute técnico, após acertar uma joelhada no corpo logo no primeiro round.

A americana reinou na categoria até 2015, quando chegou para encarar Holly Holm com um cartel invicto de 12-0, todos por via rápida. Porém, a desafiante conseguiu um nocaute histórico com um chute na cabeça, vencendo e ficando com o cinturão.

Ronda ainda teve mais um duelo no UFC, encarando Amanda Nunes pelo cinturão do peso galo. Porém, foi nocauteada no primeiro round e anunciou a sua aposentadoria com apenas 29 anos.

Ela se tornou a única atleta da história da organização a disputar o cinturão em todas as lutas que fez, fundamental para a categoria e motivando muitas mulheres a entrar no mundo da luta.

Ronda Rousey no cinema

Ronda Rousey também conquistou espaço em Hollywood. Aproveitando sua popularidade no auge do UFC, ela participou de grandes produções de ação, como Os Mercenários 3 (2014), Velozes & Furiosos 7 (2015) e Entourage (2015), interpretando papéis que exploravam sua imagem de atleta forte e carismática.

Embora não tenha seguido uma carreira longa no cinema, suas aparições ajudaram a consolidar sua presença na cultura pop e mostraram sua capacidade de transitar para além do esporte, abrindo novas portas no entretenimento.

