Aberta a votação do Selo Mais Bonito do Brasil em 2023

(Foto:Reprodução) – A votação para a escolha do Selo mais Bonito do Brasil em 2023 está aberta. O público tem até o dia 31/3 para participar da ação promovida pela Associação dos Filatelistas Brasileiros (Filabras). A iniciativa é uma oportunidade para a população conhecer o rico acervo de emissões postais lançadas ano passado pelos Correios, além de dar destaque aos selos mais lembrados e reconhecidos.

Em 2023, alinhada ao compromisso dos Correios de fortalecer a agenda ASG (ambiental, social e de governança), a Filatelia priorizou temas como diversidade, equidade e as ações do governo federal. Destaque aos selos sobre personalidades como Lygia Fagundes Telles, Luiz Gama e os 150 anos do Nascimento de Aberto Santos Dumont; além de fatos históricos como o Centenário da Previdência Social, 80 anos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 150 anos do Elevador Lacerda e sobre a Constituição Cidadã de 1988, que estão, dentre outros, participando da votação.

Além das emissões da programação anual, os Correios também lançaram importantes selos institucionais na vertente diversidade, como as peças alusivas ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, 50 anos do Hip-Hop no Mundo, Marielle Franco e 73 anos de Sidney Magal.

Para votar no seu selo preferido, acesse a página da Filabras. As votações podem ser feitas até o dia 31/3.

Programação 2024 – A agenda de emissões comemorativas e especiais para este ano também irá expor uma temática diversa relacionada à cultura e história nacional. Aprovados pela Comissão Filatélica Nacional, veja alguns motivos que compõem o Programa de Selos Postais 2024 (PSP): Educador Paulo Freire, Bicentenário da Confederação do Equador, 150 anos da UPU, Mulheres Pioneiras da Ciência Brasileira e Baianas do Acarajé.

A programação completa e mais informações sobre o universo filatélico estão disponíveis na página da Filatelia no site dos Correios.

Fonte:Ascom Correios Superintendência do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...