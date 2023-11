O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em uma iniciativa conjunta com o Governo do Estado do Pará, realiza nestas terça e quarta-feiras, dias 22 e 23, o evento Rumo à COP30: Rodada de Negócios, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém (PA).

No dia 22, às 9h, acontece a solenidade de abertura com a participação do diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs do Banco, Alexandre Abreu, do ministro do Turismo, Celso Sabino (via videochamada), do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e das presidentes da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Isabela Valle de Lima. Também estarão presentes representantes da Casa Civil da Presidência da República e do ministério do Turismo.

O evento é voltado ao setor de hotéis e restaurantes com o objetivo de apresentar oportunidades de negócio e soluções de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Os empresários serão atendidos por agentes financeiros que estarão disponíveis para orientação sobre investimentos com foco no aumento da demanda de serviços esperada em razão da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (COP 30), que ocorrerá em 2025 na capital paraense.

Jornalistas interessados em cobrir a solenidade de abertura presencialmente deverão se dirigir ao auditório central do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, informando nome, veículo de imprensa e documento de identificação.

SERVIÇO:

O quê: Solenidade de abertura do evento Rumo à COP30: Rodada de Negócios

Quem: Diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs do BNDES, Alexandre Abreu, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, o ministro do Turismo, Celso Sabino (participação por videochamada), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, as presidentes da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Isabela Valle de Lima, e representantes da Casa Civil da Presidência da República e do ministério do Turismo.

Quando: Quarta-feira, 22 de novembro, às 9h

Onde: Auditório Central do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, Av. Dr. Freitas, s/n – Marco – Belém – PA

