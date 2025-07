Abertura do veraneio de Marabá é marcada com apresentação cultural e shows na Praia do Tucunaré

(Foto: Reprodução) – O evento foi marcado pela presença do prefeito Toni Cunha, apresentações do Grupo de Tradição Popular Mayrabá e shows com artistas locais e DJs, como DJ Diogo, Bráulio Show & Cia e Bilu Oliveira.

Marabá iniciou, neste sábado (5), a temporada mais esperada do ano com a abertura oficial do Maraverão 2025, que reuniu autoridades, turistas, moradores e atrações culturais na Orla da cidade e na Praia do Tucunaré. O evento foi marcado pela presença do prefeito Toni Cunha, apresentações do Grupo de Tradição Popular Mayrabá e shows com artistas locais e DJs, como DJ Diogo, Bráulio Show & Cia e Bilu Oliveira.

A festa começou pela manhã com o acolhimento aos turistas na orla, momento em que o grupo Mayrabá encantou o público com danças típicas e muita animação. Em seguida, a movimentação tomou conta da travessia até à Praia do Tucunaré, onde foi montada uma grande estrutura para garantir conforto, segurança e diversão ao longo de toda a programação de verão.

Entre os visitantes, o clima era de entusiasmo. O comerciante Max Meisrel, do Rio de Janeiro, veio com o amigo Paulo Kibel. “Já viemos na cidade outras vezes. Esse ano viemos verificar como está essa nova estrutura e aproveitar o verão. Está tudo muito bem organizado, é uma cidade incrível com pessoas incríveis. Marabá está cada vez melhor”, comentou.

A aposentada Francisca Pereira, de 68 anos, veio de Nova Ipixuna com filhas, netas e bisneta para aproveitar o veraneio de Marabá. “É só olhar pra ver como está lindo. Vim curtir tudo, não vai ficar só nessa vez, vou passar o verão todo. A gente está adorando e com certeza voltaremos para cá”, garantiu.

Durante o evento de abertura, o prefeito Toni Cunha destacou o impacto positivo do evento para a cidade. “Estamos realizando o maior veraneio da história de Marabá, com estrutura magnífica, atrações nacionais e o melhor das nossas atrações locais. Nosso povo está em êxtase. O veraneio representa qualidade de vida, renda para os ambulantes e desenvolvimento para nossa cidade”, declarou.

O Maraverão 2025 conta com dez tendas estruturais, totalizando mil metros quadrados de cobertura. Entre elas, três são dedicadas exclusivamente à segurança, com espaços para Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU). Outras atendem aos microempreendedores locais e ao Projeto UNA Parque, que promove atividades esportivas e recreativas para pessoas com deficiência.

A praia também recebeu três quadras esportivas, arquibancadas e um palco à beira do Tocantins, onde acontecem apresentações culturais e shows musicais. O local foi equipado com 25 postes com energia solar e 40 banheiros químicos, além de contar com decoração temática e rampas de acessibilidade. A orla passou por ampla revitalização, com reparos no piso, pintura do guarda-corpo e instalação do projeto Orla Colorida, que deu nova vida às casas da região com arte urbana.

Para o secretário de Cultura, Genival Crescêncio, o evento marca um novo ciclo para o turismo local. “Depois de uma década, o município volta a organizar um veraneio com essa dimensão. A programação contempla atrações ao longo do dia e da noite, com artistas locais e nacionais. A prefeitura preparou tudo com carinho para acolher os marabaenses e os turistas que vêm de várias partes do Brasil”, disse.

Marabá em outro patamar

Presente na abertura, o deputado federal Delegado Caveira também elogiou a estrutura e a movimentação turística. “Não tenho dúvidas de que será o maior verão do Estado. Hotéis cheios, economia aquecida, barqueiros e mototaxistas satisfeitos. Marabá está em outro patamar”, afirmou.

O jovem Pedro Henrique, de 19 anos, frequenta o Maraverão desde os 10 anos e diz que nunca viu algo assim. “Esse ano superou todos os outros. Está tudo muito bom, muita alegria. Quem não conhece, tem que vir”, convidou.

Fonte: Secom PMM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/14:59:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...