Abuso de autoridade-Mãe denuncia militares de ameaçar filho com fuzil

Em seguida, os adolescente foram abordados pelos dois policiais e, ainda de acordo com a mãe, os agentes encostaram os três contra a parede e os agrediram com chutes e tapas.

De acordo com a mãe, Vanessa Gambôa, o caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar. Os rapazes retornavam para casa após as aulas e resolveram brincar de estourar “bombinhas” em via pública.

A mãe de um adolescente de 15 anos, estudante de uma escola particular de Ananindeua, acusa uma dupla de policiais militares de ameaçarem e agredirem o seu filho e outros dois amigos, no final da tarde desta terça-feira (13), próximo ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

You May Also Like