Foto:Reprodução |Atletas de Novo Progresso brilham no Sul-Americano de Karatê e são recebidos com homenagem na cidade

A cidade de Novo Progresso viveu momentos de orgulho e emoção nesta semana, após o retorno da equipe da academia Combat Sport Fight, que participou do 4º Campeonato Sul-Americano de Karatê 2025, realizado em Naviraí (MS).

Com um desempenho histórico, os atletas conquistaram resultados expressivos: 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, enfrentando competidores de diferentes países e mostrando garra e determinação em cada combate. O feito consolida Novo Progresso no cenário esportivo nacional e projeta a cidade no mapa do karatê continental.

A recepção na cidade foi marcada por uma carreata que percorreu as principais avenidas, acompanhada por batedores do Corpo de Bombeiros. O ato contou com a presença de familiares, amigos, alunos e simpatizantes do esporte, que prestaram homenagens e reconheceram o talento local. A celebração teve encerramento em frente à sede da academia, na Rua Belém, onde os campeões foram aplaudidos calorosamente.

Em nota publicada nas redes sociais, a academia agradeceu o apoio recebido:

“Agradecemos a todos que compareceram e participaram com a gente nesse momento de festa 🚀🎉🎉. Nosso reconhecimento à @prefeituranprogresso, ao prefeito @gelson.dill, ao secretário administrativo @wesleyycosta e ao chefe de departamento de esporte Nato @arena_do_nato_ pelo apoio em nossas competições. Também agradecemos ao @33gbm_ pelo suporte na carreata.”

VEJA VÍDEO:

Vídeo: Reprodução/Instagram/Combate2np

A conquista não só reforça o potencial esportivo de Novo Progresso, mas também serve de inspiração para jovens atletas da região, que encontram no karatê um caminho de disciplina, superação e conquistas.

