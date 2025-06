Academia de esposa de vereador é atacada após recusa em pagar “taxa do crime” no Pará

Foto: Reprodução | O local pertence a Rayssa Lima, esposa do vereador Zezinho Lima (PL), que denunciou o caso por meio de vídeo nas redes sociais.

Na manhã desta quinta-feira (26), a academia Centro de Treinamento Rayssa Lima, situada na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Mangueirinho, em Belém, foi alvo de um ataque violento. De acordo com as informações iniciais, o ato criminoso ocorreu após os proprietários se negarem a pagar a chamada “taxa do crime”, uma cobrança feita por facções na região.

A academia pertence a Rayssa Lima, esposa do vereador Zezinho Lima (PL), que usou suas redes sociais para denunciar o incidente. Em um vídeo, ele mostrou as portas e janelas danificadas e comentou sobre as circunstâncias que levaram ao ataque.

“Hoje fui surpreendido por esse bando de vagabundos, bandidos que atentaram contra o empreendimento da minha esposa, na capital da COP30, onde a taxa do crime está tomando conta dos pequenos, médios e grandes comércios. Isso está acontecendo em toda a Região Metropolitana de Belém”, declarou o parlamentar.

Zezinho Lima também revelou que a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) já está investigando o ocorrido e que os responsáveis pelo ataque foram identificados. “Sabemos quem são os mandantes. Estamos atrás dos executores. Iremos combater, como sempre, o crime organizado em Belém e na Região Metropolitana. Isso não vai ficar assim”, completou.

A Polícia Civil confirmou que está realizando investigações sobre o atentado e esforços estão sendo feitos para localizar os suspeitos. O incidente destaca as preocupações em relação à atuação de organizações criminosas que extorquem comércios na capital paraense, um cenário alarmante para empresários e autoridades locais. A academia permanece fechada nesta quinta-feira (26), sem registro de feridos no ataque.

