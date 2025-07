Ação conjunta de forças policiais resulta na prisão de dois foragidos em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Em ação conjunta realizada no último sábado (27), a Polícia Civil de Novo Progresso, com apoio das Delegacias de Castelo dos Sonhos e da Especializada de Homicídios de Itaituba, prendeu Neilton Borges da Silva, foragido da Justiça com mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Cachoeira Alta, em Goiás.

A operação foi possível após o compartilhamento de informações com o Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI Santarém), resultando em diligências que culminaram na captura do suspeito.

Durante a ação, a companheira de Neilton, Diana Sousa Lima, também foi detida. Um levantamento feito pela equipe policial identificou que ela possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria, com base no artigo 13, §2º do Código Penal.

Ambos foram encaminhados para a audiência de custódia após os procedimentos legais. A operação foi coordenada pelo delegado Francisco Adailson Cassimiro.

