Ação Conjunta do 3º BPM e 35º BPM resulta em apreensão de drogas em Santarém

Nesta terça-feira (10) uma Operação conjunta do 3º e 35º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes na Travessa Marechal Deodoro, bairro Floresta em Santarém.

Por volta das 10h30 a Polícia Militar recebeu informações repassadas via Niop por meio de denúncia anônima de que uma residência era utilizada para a possível comercialização de drogas e consumo.

Em posse do que foi repassado, as equipes do 35º BPM e 3º BPM se deslocaram até a casa para averiguar. Ao chegarem não havia ninguém, porém, janelas estavam abertas, onde provavelmente os envolvidos evadiram pelos fundos ao visualizarem os policiais.

As diligências continuaram sendo visto em cima de uma mesa e dentro de um saco branco pacotes aparentando ser substância ilícita. Com as características foi constatado que se tratava de drogas análogas a Skank e Oxi.

No ato contínuo, um adolescente de 17 anos que estava em uma das casas da vila, frisou que o imóvel é de seu sogro identificado como Orlando Bezerra Torres, o qual reside no Maranhão, mas quem toma conta é o companheiro conhecido por Fábio Junio Silva Torres, que em virtude de trabalhar fora, não se encontrava.

Material apreendido:

3 Galões de 50L com gasolina

9,5 Kg de substância análoga a Oxi

10,5 Kg de Substância análoga a Skank

Após todo material apreendido foram encaminhados a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Matéria em atualização*

