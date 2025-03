Ação conjunta intercepta grupo que planejava cometer homicídio em Monte Alegre

(Foto: Divulgação) – Na noite de quarta-feira (26), uma operação conjunta da Polícia Militar e a Polícia Civil do Pará interceptaram um grupo que planejava cometer um homicídio no bairro Check Moradia, em Monte Alegre (PA).

De acordo com militares do Batalhão Gurupatuba (18º BPM), os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que três indivíduos planejavam executar uma pessoa e estavam circulando em uma motocicleta (Honda Fan preta), portando uma arma de fogo.

Imediatamente, a Agência de Inteligência da PM monitorou os suspeitos apontados na denúncia e confirmou as informações. Durante a abordagem na estrada do Lixão, um dos suspeitos foi detido e revelou o paradeiro dos comparsas.

As equipes seguiram até a residência indicada, onde encontraram os outros dois envolvidos, Sandro de Sousa Machado, vulgo ‘Pampa’ (foto à esquerda) e Werison Lucena Araújo dos Santos (foto à direita), os quais seriam os executores da crime, ambos estavam com a arma e com luvas nas mãos e vestidos de roupas pretas.

Os suspeitos confessaram que pretendiam assassinar um desafeto com apoio de uma menor de idade, que marcaria um encontro para atrair a vítima. Além disso, uma busca em outra residência levou à apreensão de drogas e a participação de duas adolescentes.

Foram apreendidos durante a operação:

1 arma G3 calibre 9mm;

8 munições intactas;

1 carregador;

4 celulares;

2 cordões e 4 medalhas douradas;

R$ 72,00 em espécie;

89,1g de substância análoga a oxi;

1 motocicleta Honda Fan preta;

2 capacetes.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do referido município para as providências cabíveis.

Fonte: O Impacto – Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/16:26:20

