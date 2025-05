Ação da PC prende homem em flagrante por armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil

(Foto:Reprodução/PC PA) – Nesta sexta-feira (16), a Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate à Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por meios Cibernéticos (DCCV), deflagrou a operação “Maio Laranja” que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e uma prisão em flagrante, em Belém.

A operação contou com o apoio do efetivo da Polícia Científica do Pará (PCEPA) e foi elaborada para prender um suspeito de adquirir material de abuso sexual infantil por meios virtuais.

Ao longo da ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. As buscas ocorreram em um imóvel localizado no bairro do Tenoné.

“A nossa equipe policial realizou a prisão em flagrante de um homem após constatar que ele armazenava materiais audiovisuais de abuso sexual infantojuvenil no aparelho celular. No decorrer das diligências, nós apreendemos um HD e o aparelho celular do investigado, com o objetivo de serem encaminhados para análise e perícia”, contou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV.

Conscientização e o Maio Laranja

O “Maio Laranja” é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes que acontece anualmente. Em consideração à Lei 9.970/2000, a data 18 de maio foi instituída como o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil.

“Não restam dúvidas quanto ao grau de lesividade que os delitos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil causam nas crianças e nos adolescentes. Dessa forma, a operação “Maio Laranja” está atenta à campanha nacional e visa garantir a proteção integral às vítimas desses crimes que violam profundamente a dignidade sexual, a honra e a imagem de vulneráveis” finalizou a delegada Lua Figueiredo.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/14:00:48

