Ação da PM desarticula esquema de falsificação de cédulas em distrito de Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite desta segunda-feira (04), por volta das 21h, uma guarnição da Polícia Militar do 46° BPM, atendeu uma ocorrência de estelionato no distrito de Vila Isol. A ação resultou na apreensão de cédulas falsificadas e equipamentos utilizados para reprodução ilegal de dinheiro.

Segundo a PM, a ocorrência teve início ainda pela manhã, quando a atendente de um restaurante local, procurou os policiais relatando ter recebido duas notas falsas de R$ 50 na última sexta-feira (01). As cédulas apresentavam o mesmo número de série: NH011543324.

Com base nas informações repassadas pela denunciante, a guarnição – composta pelo 2° SGT PM F. Alves, 3° SGT PM Macedo, SD PM Gonçalves e SD PM Evanzer – iniciou diligências para localizar o suspeito, que foi identificado como companheiro de uma jovem conhecida na comunidade.

Por volta das 18h30, o indivíduo foi localizado em um supermercado da região e, ao ser abordado, confessou espontaneamente estar envolvido na fabricação das notas falsas. Ele levou os policiais até sua residência, onde foi encontrada uma impressora Epson L4260 (número de série XAA9347155), um aparelho celular Motorola G22 verde, diversas folhas de papel próprio para impressão com marcas d’água e ao menos uma folha contendo notas falsas dos valores de R$ 10, R$ 20 e R$ 50.

Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial competente, junto aos pertences dos conduzidos, incluindo quatro anéis e uma corrente aparentando ser semijoias. O caso foi registrado no Boletim de Atendimento da Polícia Militar sob número 202508041560.

A ação foi coordenada pelo 2° SGT PM F. Alves, comandante do 113° PPD, com apoio da equipe da viatura 10-4603, sob comando geral do CPR X.

Fonte: Jornal folha do Progresso/Polícia Militar do 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/07:14:06

