Vídeo: Ação da PM intercepta avião com uma tonelada de drogas no Pará

Uma operação de inteligência da Polícia Militar do Pará resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de entorpecentes transportados por uma aeronave de pequeno porte, na região de Divinópolis, localizada entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, no sudoeste do Pará, na noite desta quinta-feira (31).

A ação, que mobilizou oito viaturas da PM e apoio aéreo, foi possível graças a um trabalho de monitoramento iniciado em maio deste ano, com foco na rota do narcotráfico internacional. De acordo com as investigações, a droga saiu do sul da Venezuela e pousou em uma pista clandestina próxima à vila de Divinópolis.

O avião já identificado é do modelo Sêneca, e um segundo avião, possivelmente um Baron, segue sendo procurado pelas equipes na região.

De acordo com as informações preliminares da corporação, um venezuelano e um brasileiro estavam envolvidos no transporte das drogas, e a movimentação foi detectada a partir da análise da mudança de estratégia das facções criminosas.

Com o bloqueio das rotas fluviais na região do Baixo Amazonas, por meio de ações como a da Base Candiru, em operação no rio Amazonas, os grupos passaram a utilizar aeronaves para sobrevoar áreas monitoradas pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

“Essa é mais uma grande ação que comprova a importância da Polícia Militar no enfrentamento direto às organizações criminosas, sobretudo em regiões de difícil acesso, como essa onde atuamos agora. Essas facções utilizam diversos modais como fluvial e aéreo, para o transporte de entorpecentes, tentando burlar o nosso sistema de monitoramento.

Desta vez, o combate foi feito pelo ar. Monitoramos a movimentação dessa aeronave desde o mês de maio e conseguimos interceptá-la com precisão. As guarnições em terra também foram fundamentais para alcançar o ponto de pouso e garantir a apreensão da carga.

A PM do Pará mostra mais uma vez que está firme, preparada e atuante no combate ao tráfico, onde quer que ele ocorra no nosso estado”, afirmou o Comandante- Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior.

Segundo os militares, as guarnições saíram por volta de 3h da madrugada e ainda enfrentam obstáculos para alcançar a área exata do pouso clandestino. A área onde a apreensão foi realizada é de difícil acesso e tem histórico de uso por organizações criminosas.

A operação segue em andamento, com diligências e apoio do Grupamento Áereo de Segurança Pública (Graesp), para localizar a segunda aeronave e outros possíveis envolvidos.

Segundo o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o Pará realizou mais uma grande apreensão entorpecente na região oeste do Pará, dando continuidade a um trabalho que vem sendo feito nos rios, mas também no combate ao tráfico aéreo, desarticulando organizações criminosas.

“Especialmente nesta ocasião, nós aprendemos cerca de uma tonelada de skunk que havia sido transportada em aeronave, vindo possivelmente da Venezuela, e que as forças seguranças monitoraram e conseguiram apreender.

Desta forma, é mais uma tonelada aprendida, certamente caminhando para um novo ano histórico em apreensões de drogas no Pará. Já chegamos muito próximo, ainda no início do oitavo mês do ano, do que foi aprendido em todo o ano em 2024, e certamente neste ano nós teremos um novo recorde histórico de apreensão de drogas no Pará”, afirmou o titular da Segup.

As ações seguem em andamento e até o momento, e além do entorpecente localizado, também foram presos dois homens, duas caminhonetes e duas armas apreendidas.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/14:38:33

