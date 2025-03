Ação da Polícia Ambiental resulta em apreensão de madeira ilegal em Santarém

(Foto: Reprodução) – Operação identifica pátio de extração ilegal e reforça o combate aos crimes ambientais na região.

A apreensão da madeira aconteceu nesta quinta-feira na cidade de Santarém. A Polícia Militar Ambiental estava fazendo diligências de rotina na área portuária de Santarém e avistou uma balsa que transportava madeira. Com a ajuda de uma lancha, foi até a embarcação para verificar a documentação da carga. Ao abordar a embarcação, verificou-se que a documentação de 1.182 metros cúbicos de madeira estava legalizada, e os policiais então liberaram a carga.

No entanto, como queriam saber mais sobre a origem da madeira, os policiais seguiram até o ramal do Rancho, na região do Chapadão, já entre os municípios de Uruará e Santarém. Lá, encontraram um pátio de extração ilegal, onde estavam 76 toras, uma máquina do tipo carregadeira e um caminhão com 9 toras de madeira.

Os policiais informaram que, possivelmente ao perceberem que a polícia estava chegando à área, o local foi abandonado rapidamente, e o operador do maquinário e o proprietário da área não foram encontrados. Os policiais então registraram um ponto geográfico para que fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente localizassem o responsável e tomassem as providências administrativas necessárias.

Na tentativa de combater a extração ilegal de madeira, o governo do estado instalou em Uruará uma base da Operação Curupira, que concentra ações de combate e fiscalização contra crimes ambientais.

Fonte: Plantão 24horas News – Jornalista Queiroz Filho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/16:04:44

