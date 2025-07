Ação da policia civil de Alta Floresta (MT) leva à prisão de suspeitos de furtar cerca de R$ 400 mil em fio de cobre

fios de cobre. (Foto:Reprodução/Divulgação) – Ação integrada da Polícia Civil leva à prisão de suspeitos de furtar cerca de 10 toneladas de fio de cobre em Alta Floresta

Um trabalho de investigação da Polícia Civil, com atuação conjunta das Delegacias de Roubos e Furtos de Alta Floresta e Rondonópolis, resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e três de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no furto de cerca de 10 toneladas de cobre em Alta Floresta. O material subtraído está avaliado em mais de R$ 400 mil.

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara de Alta Floresta e os mandados cumpridos nas cidades de Coxim (MS) e Rondonópolis (MT), nesta quarta-feira (23.7). Um dos indiciados, um homem de 26 anos, já se encontrava preso no Presídio Coxim, em Coxim.

O outro, de 47 anos, foi preso no apartamento onde morava, no Edifício Nonato Aguiar, no bairro Vila Aurora II, em Rondonópolis. Na ocasião, foram apreendidos dois aparelhos celulares e comprovantes de pagamento de pagamento de pedágios.

Investigação

O crime ocorreu no dia 10 de fevereiro de 202. Os criminosos utilizaram um caminhão e algumas camionetes para furtar os objetos de uma empresa telefônica situada no município de Alta Floresta.

Desde então, a Polícia Civil iniciou o trabalho investigativo para identificar, localizar e prender os envolvidos.

As investigações revelaram que o grupo mantém empresas em Rondonópolis destinadas a receber o produto furtado e posteriormente revendê-lo.

Com o decorrer das investigações, coordenadas pela Delegacia de Alta Floresta, foi possível identificar dois dos envolvidos, sendo feito o pedido de representação pelas suas respectivas prisões.

Após o deferimento dos pedidos pelo Poder Judiciário, os mandados foram cumpridos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/06:48:39

