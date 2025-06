Ação de agentes da Base Candiru resulta na prisão de procurado por tráfico e apreensão de skunk

Procurado por tráfico foi localizado e preso dentro de embarcação na Base Integrada Candiru — Foto: Divulgação

O homem estava a caminho de Santarém, onde receberia uma carga de entorpecentes por meio de uma agência de encomendas.

Em mais uma ação integrada das forças de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, foi realizada uma prisão por tráfico de drogas e a apreensão de 6kg de entorpecentes nesta quarta-feira (11).

O material ilícito foi encontrado em uma agência de encomendas, em Santarém, região do Baixo Amazonas.

As ações de fiscalização foram realizadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), em parceria com guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil, durante diligências no estreito de Óbidos, uma das principais rotas de transporte de cargas e passageiros na região.

Por volta do meio-dia, durante abordagem à embarcação “Golfinho do Mar II”, proveniente de Manaus (AM), os policiais localizaram um passageiro com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho (RO).

Na busca pessoal, o suspeito apresentou um documento de identidade falso. Ele estava a caminho de Santarém, onde receberia uma carga de entorpecentes por meio de uma agência de encomendas.

A equipe da Polícia Civil de Santarém foi acionada e localizou seis tabletes de substância análoga a skunk, uma variedade mais potente de maconha. O suspeito foi encaminhado para os procedimentos legais na delegacia.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel PM Sérgio Neves, destacou o trabalho contínuo das forças de segurança na repressão ao tráfico de drogas nos rios da região.

“Este resultado demonstra o compromisso e a eficácia das nossas forças de segurança no combate ao crime organizado e na proteção da nossa sociedade. A fiscalização constante e o trabalho integrado geram resultados significativos. Agradeço a todos os envolvidos, desde as equipes de campo até a inteligência, pelo profissionalismo e dedicação. Continuaremos intensificando as ações para garantir a segurança e o bem-estar da população”, afirmou o secretário.

