Ação de fiscalização da Segup em Oriximiná apreende quase 5 kg de drogas

Foto:Reprodução/ Segup | As ações de fiscalização promovidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) por meio da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, que conta com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), resultaram na apreensão de quase 5 kg de drogas no rio Cachoerí, no município de Oriximiná.

Os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma embarcação vinda de Manaus com destino à Óbidos. Os agentes integrados da Base Candiru atuaram na ação. Além das drogas, foram apreendidas também munições e dois suspeitos foram presos.

“As operações na Região do Baixo Amazonas são realizadas diuturnamente e contam com as ações integradas e coordenadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e pelas equipes das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, que atuam em conjunto para que todas as embarcações sejam fiscalizadas, e assim, não permitir que cargas ilícitas cruzem nossos rios e furos sem que sejam fiscalizadas pelas equipes policiais.

Dessa vez conseguimos fazer a apreensão de mais uma carga de drogas, além de munições e com a identificação de suspeitos, mais uma vez temos uma boa produtividade e alcançando resultados positivos”, disse o titular da Segup.

Ocorrência – A ação conjunta entre os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da Polícia Militar, realizou abordagem na embarcação “Obidense”, que trafegava pelo rio Amazonas nas proximidades da cidade de Oriximiná, no Pará.

As equipes identificaram, com a ajuda de um cão farejador, próximo ao sistema de monitoramento da embarcação, o material contendo 1,200 kg de skank e mais 3,700 kg de Oxi, totalizando 4,900 kg de drogas.

As equipes policiais encontraram ainda uma caixa contendo 10 munições que estavam sendo escondidas por dois homens que foram presos em flagrante. O material encontrado, bem como os suspeitos identificados foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Oriximiná para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Segup e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

